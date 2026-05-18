中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng

Thứ Hai, 05:45, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 như một lời khẳng định cho tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội của đội bóng này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Từ vị thế bị hoài nghi đầu mùa giải...

Không ai có thể phủ nhận CLB CAHN là một trong những đội có lực lượng và sự chuẩn bị kỹ càng nhất V.League 2025/2026 khi họ tham dự rất nhiều đấu trường. Nhưng sau mùa giải 2024/2025 không thật thành công với chỉ vị trí thứ ba chung cuộc, người hâm mộ có phần nào đó hoài nghi về khả năng có thể cạnh tranh chức vô địch của đội bóng này so với những đối thủ cũng được đầu tư không kém như Ninh Bình hay Nam Định. 

Tuy vậy, sau hơn 1 mùa giải gắn bó với CLB CAHN, HLV Polking đã từng bước, từng bước cải thiện bản thân cũng như đội bóng theo hướng tích cực hơn. Bên cạnh việc phát huy tối đa khả năng của bộ đôi Leo Artur – Alan, HLV Polking còn tích cực xây dựng những phương án chiến thuật khác để thích ứng với từng hoàn cảnh. 

clb cahn vo dich v-league 2025 2026 khang dinh tham vong hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt. 

Sự bổ sung của hai ngoại binh Rogerio Alves và đặc biệt là Stafan Mauk đã giúp CLB CAHN có lực lượng dày dặn hơn, con người đa dạng hơn để chinh chiến nhiều giải đấu mà vẫn duy trì được thành tích ổn định ở V-League. 

Sự góp mặt của tiền vệ người Australia theo dạng cho mượn từ Adelaide Utd chính là một trong những điểm sáng quan trọng của CLB CAHN ở giai đoạn đầu của V.League 2025/2026. 

Sau những trận đầu tiên ít được ra sân để chủ yếu chinh chiến ở các giải quốc tế, Stafan Mauk càng đá càng hay và hợp cùng với Lê Phạm Thành Long trở thành bộ đôi khó bị thay thế ở CLB CAHN. Mauk với khả năng công, thủ toàn diện đã bổ sung đúng những gì CLB CAHN còn thiếu ở các mùa giải trước – sự cơ động của một cầu thủ tiền vệ trung tâm. Sự góp mặt của Mauk cũng giúp Quang Hải có thể chuyên tâm hơn cho nhiệm vụ sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho mặt trận tấn công của CLB CAHN. 

Từ một đội bóng công hay nhưng thủ dễ thủng lưới, CLB CAHN đã trở thành tập thể công hay, thủ chắc với chỉ 8 bàn thua trong giai đoạn lượt đi của mùa giải. 

...Đến chặng nước rút hoàn hảo 

Ở giai đoạn lượt về của mùa giải, CLB CAHN đã không còn thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Do đó, lợi thế sẵn có sau giai đoạn lượt đi giúp thầy trò HLV Polking có được cơ sở để bứt phá. 

Tuy vậy ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, CLB CAHN lại gặp tổn thất về lực lượng khi bộ đôi trụ cột Alan - Leo Artur liên tục chấn thương. Đã có những quan ngại về khả năng CLB CAHN sẽ đánh mất lợi thế khi trước đó, đầu ra bàn thắng của đội bóng này phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi ngoại binh người Brazil. 

Thế nhưng đúng vào những thời điểm khó khăn, CLB CAHN đã tìm được lời giải cho những bài toàn khó ở hàng công. Một Đình Bắc vô duyên trước khung thành đối thủ ở giai đoạn đầu mùa như được tiếp thêm sức mạnh trong giai đoạn lượt về sau thành công ở VCK U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam. 

clb cahn vo dich v-league 2025 2026 khang dinh tham vong hinh anh 2
Ảnh: Như Đạt. 

Chỉ trong 6 trận đấu từ vòng 17 đến vòng 22, Đình Bắc đã ghi đến 10 bàn thắng trong tổng số 18 bàn thắng của CLB CAHN, góp công lớn giúp đội bóng này giành thêm được 16 điểm quan trọng để tích lũy đủ số điểm vô địch. 

Nhìn những gì CLB CAHN thể hiện mùa này, người ta thấy được độ thuyết phục rất lớn trong chức vô địch của họ. Một tập thể bất bại đến vòng 15 mới nhận trận thua đầu tiên, một tập thể đến khi vô địch trước 3 vòng mà vẫn còn dư địa để tạo nên những kỷ lục thì xứng đáng được khen ngợi. 

Cách CLB CAHN vô địch mùa này hoàn toàn khác so với cách họ đăng quang một cách chật vật, để thua đến 4 trận sau 20 vòng và chỉ có thể đăng quang nhờ sai lầm của những đối thủ cạnh tranh vào năm 2023. 

Những gì CLB CAHN thể hiện mùa này cho thấy, họ hoàn toàn có thể đạt thêm những đỉnh cao tiếp theo ở đấu trường V-League trong những mùa giải tới, giống như một sự khẳng định cho tham vọng của CLB này kể từ thời điểm trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League
Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League

VOV.VN - Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League

VOV.VN - Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League
Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch
Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định.

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần V-League
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần V-League

VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải tới.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần V-League

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần V-League

VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải tới.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Ninh Bình củng cố vị trí top 3 sau khi lội ngược dòng thắng SLNA 2-1 ở vòng 23.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Ninh Bình củng cố vị trí top 3 sau khi lội ngược dòng thắng SLNA 2-1 ở vòng 23.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế