CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng

Từ vị thế bị hoài nghi đầu mùa giải...

Không ai có thể phủ nhận CLB CAHN là một trong những đội có lực lượng và sự chuẩn bị kỹ càng nhất V.League 2025/2026 khi họ tham dự rất nhiều đấu trường. Nhưng sau mùa giải 2024/2025 không thật thành công với chỉ vị trí thứ ba chung cuộc, người hâm mộ có phần nào đó hoài nghi về khả năng có thể cạnh tranh chức vô địch của đội bóng này so với những đối thủ cũng được đầu tư không kém như Ninh Bình hay Nam Định.

Tuy vậy, sau hơn 1 mùa giải gắn bó với CLB CAHN, HLV Polking đã từng bước, từng bước cải thiện bản thân cũng như đội bóng theo hướng tích cực hơn. Bên cạnh việc phát huy tối đa khả năng của bộ đôi Leo Artur – Alan, HLV Polking còn tích cực xây dựng những phương án chiến thuật khác để thích ứng với từng hoàn cảnh.

Ảnh: Như Đạt.

Sự bổ sung của hai ngoại binh Rogerio Alves và đặc biệt là Stafan Mauk đã giúp CLB CAHN có lực lượng dày dặn hơn, con người đa dạng hơn để chinh chiến nhiều giải đấu mà vẫn duy trì được thành tích ổn định ở V-League.

Sự góp mặt của tiền vệ người Australia theo dạng cho mượn từ Adelaide Utd chính là một trong những điểm sáng quan trọng của CLB CAHN ở giai đoạn đầu của V.League 2025/2026.

Sau những trận đầu tiên ít được ra sân để chủ yếu chinh chiến ở các giải quốc tế, Stafan Mauk càng đá càng hay và hợp cùng với Lê Phạm Thành Long trở thành bộ đôi khó bị thay thế ở CLB CAHN. Mauk với khả năng công, thủ toàn diện đã bổ sung đúng những gì CLB CAHN còn thiếu ở các mùa giải trước – sự cơ động của một cầu thủ tiền vệ trung tâm. Sự góp mặt của Mauk cũng giúp Quang Hải có thể chuyên tâm hơn cho nhiệm vụ sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho mặt trận tấn công của CLB CAHN.

Từ một đội bóng công hay nhưng thủ dễ thủng lưới, CLB CAHN đã trở thành tập thể công hay, thủ chắc với chỉ 8 bàn thua trong giai đoạn lượt đi của mùa giải.

...Đến chặng nước rút hoàn hảo

Ở giai đoạn lượt về của mùa giải, CLB CAHN đã không còn thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Do đó, lợi thế sẵn có sau giai đoạn lượt đi giúp thầy trò HLV Polking có được cơ sở để bứt phá.

Tuy vậy ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, CLB CAHN lại gặp tổn thất về lực lượng khi bộ đôi trụ cột Alan - Leo Artur liên tục chấn thương. Đã có những quan ngại về khả năng CLB CAHN sẽ đánh mất lợi thế khi trước đó, đầu ra bàn thắng của đội bóng này phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi ngoại binh người Brazil.

Thế nhưng đúng vào những thời điểm khó khăn, CLB CAHN đã tìm được lời giải cho những bài toàn khó ở hàng công. Một Đình Bắc vô duyên trước khung thành đối thủ ở giai đoạn đầu mùa như được tiếp thêm sức mạnh trong giai đoạn lượt về sau thành công ở VCK U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam.

Ảnh: Như Đạt.

Chỉ trong 6 trận đấu từ vòng 17 đến vòng 22, Đình Bắc đã ghi đến 10 bàn thắng trong tổng số 18 bàn thắng của CLB CAHN, góp công lớn giúp đội bóng này giành thêm được 16 điểm quan trọng để tích lũy đủ số điểm vô địch.

Nhìn những gì CLB CAHN thể hiện mùa này, người ta thấy được độ thuyết phục rất lớn trong chức vô địch của họ. Một tập thể bất bại đến vòng 15 mới nhận trận thua đầu tiên, một tập thể đến khi vô địch trước 3 vòng mà vẫn còn dư địa để tạo nên những kỷ lục thì xứng đáng được khen ngợi.

Cách CLB CAHN vô địch mùa này hoàn toàn khác so với cách họ đăng quang một cách chật vật, để thua đến 4 trận sau 20 vòng và chỉ có thể đăng quang nhờ sai lầm của những đối thủ cạnh tranh vào năm 2023.

Những gì CLB CAHN thể hiện mùa này cho thấy, họ hoàn toàn có thể đạt thêm những đỉnh cao tiếp theo ở đấu trường V-League trong những mùa giải tới, giống như một sự khẳng định cho tham vọng của CLB này kể từ thời điểm trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.