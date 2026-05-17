  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

Chủ Nhật, 20:06, 17/05/2026
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định.

Ở vòng 23 V-League, Thể Công Viettel đến làm khách trên sân của Nam Định. Đây là trận đấu thầy trò HLV Popov cần phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. 

Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch sau khi thắng Nam Định. 

Tuy nhiên, trước đội chủ nhà khát khao chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây, Thể Công Viettel phải chịu sức ép khá lớn trong những thời điểm đầu trận. Thậm chí nếu thủ môn Văn Việt (Thể Công Viettel) không xuất sắc, đội khách đã phải nhận bàn thua. 

Thi đấu lép vế nhưng Thể Công Viettel lại là những người có bàn mở tỷ số. Phút 37, Thể Công Viettel có tình huống lên bóng nhanh, Văn Tú tạt bóng chuẩn xác để Xuân Tiến băng vào ghi bàn sau hai lần dứt điểm. 

Khi đội chủ nhà chưa kịp bừng tỉnh thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 42, Thể Công Viettel tiếp tục có pha lên bóng nhanh, bóng được luân chuyển đến Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo này khống chế rồi dứt điểm bằng chân trái chuẩn mực, nhân đôi cách biệt cho đội khách. 

Sang hiệp 2, Nam Định tăng cường Xuân Son và Caio Cesar vào sân và sức ép cũng được gia tăng nhưng đội chủ nhà không thể ghi bàn. 

Thậm chí ngay cả khi Viết Tú (Thể Công Viettel) nhận thẻ đỏ ở những phút cuối, đội chủ nhà cũng không thể có được dù chỉ một bàn thắng.  Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng Nam Định 2-0 và tiếp tục nuôi hy vọng mong manh cho chức vô địch. 

Ở các trận đấu khác, HAGL thua Hà Tĩnh 0-2 trên sân nhà trong khi trên sân nhà PVF, PVF-CAND có trận thua đậm Hà Nội FC với tỷ số 0-4. 

PV/VOV.VN
Trực tiếp CLB CAHN 2-0 Thanh Hóa: Cách biệt nhân đôi
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá CLB CAHN vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 17/5.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần V-League
VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Bắc Ninh xa dần chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải tới.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Ninh Bình củng cố vị trí top 3 sau khi lội ngược dòng thắng SLNA 2-1 ở vòng 23.

Học trò cưng một thời của HLV Troussier tạo diễn biến hy hữu ở V-League
VOV.VN - Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng vừa ghi bàn, vừa nhận thẻ đỏ trong trận Đà Nẵng hòa CA TP.HCM 2-2 tại vòng 23 V-League 2025/2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng tạm thoát cảnh "đội sổ"
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Đà Nẵng tạm vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống vị trí đáy bảng.

