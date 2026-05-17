Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch

Ở vòng 23 V-League, Thể Công Viettel đến làm khách trên sân của Nam Định. Đây là trận đấu thầy trò HLV Popov cần phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch.

Tuy nhiên, trước đội chủ nhà khát khao chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây, Thể Công Viettel phải chịu sức ép khá lớn trong những thời điểm đầu trận. Thậm chí nếu thủ môn Văn Việt (Thể Công Viettel) không xuất sắc, đội khách đã phải nhận bàn thua.

Thi đấu lép vế nhưng Thể Công Viettel lại là những người có bàn mở tỷ số. Phút 37, Thể Công Viettel có tình huống lên bóng nhanh, Văn Tú tạt bóng chuẩn xác để Xuân Tiến băng vào ghi bàn sau hai lần dứt điểm.

Khi đội chủ nhà chưa kịp bừng tỉnh thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 42, Thể Công Viettel tiếp tục có pha lên bóng nhanh, bóng được luân chuyển đến Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo này khống chế rồi dứt điểm bằng chân trái chuẩn mực, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Sang hiệp 2, Nam Định tăng cường Xuân Son và Caio Cesar vào sân và sức ép cũng được gia tăng nhưng đội chủ nhà không thể ghi bàn.

Thậm chí ngay cả khi Viết Tú (Thể Công Viettel) nhận thẻ đỏ ở những phút cuối, đội chủ nhà cũng không thể có được dù chỉ một bàn thắng. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng Nam Định 2-0 và tiếp tục nuôi hy vọng mong manh cho chức vô địch.

Ở các trận đấu khác, HAGL thua Hà Tĩnh 0-2 trên sân nhà trong khi trên sân nhà PVF, PVF-CAND có trận thua đậm Hà Nội FC với tỷ số 0-4.

