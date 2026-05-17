Casemiro nói lời "gan ruột" sau trận MU 3-2 Nottingham làm lay động Old Trafford

Chủ Nhật, 21:44, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

Tối 17/5, MU giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Casemiro trên sân nhà Old Trafford trong màu áo Quỷ đỏ.

Casemiro thi đấu năng nổ trong ngày MU giành thắng lợi nghẹt thở trước Nottingham. (Ảnh: Reuters)

Tiền vệ người Brazil được xếp đá chính trong bối cảnh hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè. Ở tuổi 34, Casemiro nhận được sự tri ân đặc biệt từ người hâm mộ sau những đóng góp bền bỉ suốt thời gian qua.

Sau trận đấu, Casemiro không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn tới các CĐV. Tiền vệ người Brazil khẳng định MU sẽ luôn ở trong trái tim mình và tự hào khi từng được khoác lên chiếc áo danh giá này.

“Các bạn luôn ủng hộ tôi, luôn ở bên tôi trong mọi khoảnh khắc, cả khi mọi thứ thuận lợi lẫn khó khăn. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi tự hào khi được khoác lên mình màu áo này, được thi đấu cho câu lạc bộ này và được chơi bóng trước những cổ động viên tuyệt vời như các bạn”, Casemiro nhấn mạnh.

Casemiro phát biểu xúc động sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Dù từng đối mặt nhiều hoài nghi, Casemiro vẫn ghi dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng và tinh thần thi đấu máu lửa. Casemiro cũng giành lại vị trí chính thức từ Ugarte và duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn cuối mùa.

Quyết định chia tay của Casemiro được cho là phù hợp khi cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh ngày càng khắc nghiệt. Tuy vậy, trong mắt ban huấn luyện, Casemiro vẫn là hình mẫu về sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến.

Không chỉ đóng góp trên sân, tiền vệ này còn để lại dấu ấn trong vai trò dìu dắt thế hệ trẻ, đặc biệt là Kobbie Mainoo. Sự hỗ trợ của Casemiro dưới thời Michael Carrick đã giúp tài năng trẻ này trưởng thành nhanh chóng và ký hợp đồng dài hạn.

Phát biểu sau trận, HLV Carrick khẳng định đây là ngày đặc biệt không chỉ vì chiến thắng mà còn vì những cảm xúc dành cho Casemiro. Thuyền trưởng MU nhấn mạnh tiền vệ người Brazil xứng đáng với mọi sự tôn vinh nhờ tinh thần chuyên nghiệp và sự tận hiến.

“Đây là một ngày rất đặc biệt. Chiến thắng là điều quan trọng, nhưng cảm xúc hôm nay còn nhiều hơn thế… đặc biệt là với Casemiro. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một người chuyên nghiệp mẫu mực.

Ngay cả khi biết tương lai của mình không còn ở đây, Casemiro vẫn cống hiến tất cả cho đội bóng mỗi ngày. Tôi thực sự tôn trọng điều đó”, HLV Michael Carrick nói thêm.

HLV Michael Carrick cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội trong trận đấu căng thẳng này. Ông cho rằng sự gắn kết và nỗ lực tập thể chính là nền tảng để MU hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Quách Khiêm/VOV.VN
