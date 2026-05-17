Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ninh Bình củng cố vị trí top 3

Ninh Bình đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách của SLNA tại vòng 23 V-League 2025/2026. Kết quả này giúp đội bóng cố đô củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Hiện tại, Ninh Bình đang có 44 điểm và hơn 5 điểm so với Hà Nội FC ở vị trí thứ 4 nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Ở vòng 23 V-League, Hà Nội FC sẽ làm khách của PVF-CAND vào lúc 18h00 ngày 17/5.

Trong khi đó, thất bại ngay trên sân nhà khiến SLNA chưa thể chính thức trụ hạng tại V-League mùa này. Đội bóng xứ Nghệ hiện đứng thứ 9 với 24 điểm nên về lý thuyết vẫn còn nguy cơ bị hai đội cuối bảng (17 điểm) san lấp khoảng cách.

Cũng trong loạt trận vòng 23 V-League diễn ra ngày 16/5, Hải Phòng đã giành chiến thắng 4-2 trước CLB TP.HCM. Lúc này, Hải Phòng đã sớm trụ hạng thành công khi đứng thứ 6 với 31 điểm. Trong khi đó, CLB TP.HCM đứng thứ 12 - vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng với 21 điểm.