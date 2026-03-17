Xác định 21 đội dự VCK Asian Cup 2027: Malaysia mất vé vào tay Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành án phạt đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Theo đó, Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam, đồng thời bị phạt 50.000 USD. Các quyết định kỷ luật này khiến cục diện bảng F thay đổi đáng kể. Malaysia bị trừ điểm từ 15 xuống còn 9, trong khi đội tuyển Việt Nam được nâng từ 12 lên 15 điểm.

Với số điểm này, Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất bảng, qua đó đoạt vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến kết quả trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường.

Trước Việt Nam thì Singapore cũng đã giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 sau chiến thắng ngược 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại, qua đó đứng đầu bảng C và lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại giải đấu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 21 đội tuyển góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 gồm: Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và Việt Nam.

Những suất còn lại dự VCK Asian Cup 2027 sẽ được xác định sau trận đấu vòng loại khép lại vào cuối tháng 3/2026.