  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Xác định 21 đội dự VCK Asian Cup 2027: Malaysia mất vé vào tay Việt Nam

Thứ Ba, 14:50, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến ngày 17/3, Ban tổ chức đã xác định được 21/24 đội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành án phạt đối với Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Theo đó, Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam, đồng thời bị phạt 50.000 USD. Các quyết định kỷ luật này khiến cục diện bảng F thay đổi đáng kể. Malaysia bị trừ điểm từ 15 xuống còn 9, trong khi đội tuyển Việt Nam được nâng từ 12 lên 15 điểm.

ĐT Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua.

Với số điểm này, Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất bảng, qua đó đoạt vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến kết quả trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường.

Trước Việt Nam thì Singapore cũng đã giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 sau chiến thắng ngược 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại, qua đó đứng đầu bảng C và lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại giải đấu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 21 đội tuyển góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 gồm: Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và Việt Nam.

Những suất còn lại dự VCK Asian Cup 2027 sẽ được xác định sau trận đấu vòng loại khép lại vào cuối tháng 3/2026.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: Asian Cup 2027 VCK Asian Cup 2027 đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027
Tin liên quan

Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Theo chia sẻ của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC, việc được khoác áo ĐT Việt Nam là "giấc mơ đã thành hiện thực".

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027: Việt Nam dẫn đầu, Malaysia bị loại
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất, Việt Nam dẫn đầu và có vé đi vòng chung kết, trong khi Malaysia bị xử thua và dừng bước.

Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad
VOV.VN - Vinicius ghi cú đúp, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 200/2026, qua đó thắng tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.

