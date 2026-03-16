Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC áp đảo

Thứ Hai, 15:00, 16/03/2026
VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC là đội có chiến thắng đậm nhất nên không có gì ngạc nhiên khi có đến 3 cầu thủ của đội bóng này lọt vào danh sách.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự áp đảo của Hà Nội FC, đội bóng đã giành chiến thắng đậm nhất vòng đấu. 

Doi hinh tieu bieu vong 16 v-league 2025 2026 ha noi fc ap dao hinh anh 1
Hà Nội FC áp đảo Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026. 

Vị trí thủ môn của vòng này là Trần Nguyên Mạnh (Nam Định). Thủ môn kỳ cựu này đã có những pha cứu thua quan trọng để giúp đội bóng thành Nam giữ sạch mành lưới trong trận thắng Thanh Hóa 1-0. 

Hàng thủ bốn người gồm có Ngô Tùng Quốc (CLB TP.HCM), Vũ Văn Sơn (Đà Nẵng), Jairo (HAGL) và Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Tuấn Tài có pha kiến tạo trong trận Thể Công Viettel thắng Hải Phòng FC trong khi các nhân tố còn lại đều ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội bóng chủ quản.

Doi hinh tieu bieu vong 16 v-league 2025 2026 ha noi fc ap dao hinh anh 2

Ở hàng tiền vệ là những cái tên Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) và Lê Phạm Thành Long (CLB CAHN). Cả ba đều đã có màn trình diễn xuất sắc và ghi được những bàn thắng quan trọng ở vòng đấu này. 

Trên hàng công là ba cầu thủ: David Fisher (Hà Nội FC), Lucao (Thể Công Viettel) và gương mặt Việt kiều Khoa Ngô (CLB CA TP.HCM). Mỗi cầu thủ ghi được một bàn thắng, góp phần vào chiến thắng của CLB chủ quan ở vòng 16. 

 

Trần Tiến/VOV.VN
CLB CAHN mất hai trụ cột ở trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026
Sau vòng 16 V-League 2025/2026: Song mã đua vô địch
Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026
