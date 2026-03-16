Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC áp đảo

Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn chứng kiến sự áp đảo của Hà Nội FC, đội bóng đã giành chiến thắng đậm nhất vòng đấu.

Vị trí thủ môn của vòng này là Trần Nguyên Mạnh (Nam Định). Thủ môn kỳ cựu này đã có những pha cứu thua quan trọng để giúp đội bóng thành Nam giữ sạch mành lưới trong trận thắng Thanh Hóa 1-0.

Hàng thủ bốn người gồm có Ngô Tùng Quốc (CLB TP.HCM), Vũ Văn Sơn (Đà Nẵng), Jairo (HAGL) và Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Tuấn Tài có pha kiến tạo trong trận Thể Công Viettel thắng Hải Phòng FC trong khi các nhân tố còn lại đều ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội bóng chủ quản.

Ở hàng tiền vệ là những cái tên Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) và Lê Phạm Thành Long (CLB CAHN). Cả ba đều đã có màn trình diễn xuất sắc và ghi được những bàn thắng quan trọng ở vòng đấu này.

Trên hàng công là ba cầu thủ: David Fisher (Hà Nội FC), Lucao (Thể Công Viettel) và gương mặt Việt kiều Khoa Ngô (CLB CA TP.HCM). Mỗi cầu thủ ghi được một bàn thắng, góp phần vào chiến thắng của CLB chủ quan ở vòng 16.