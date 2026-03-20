Công bố giá vé trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027

Ngày 20/3, BTC đã công bố giá vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia thuộc khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Theo đó, sẽ có ba mệnh giá vé là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Trước mắt, vé xem trận đấu sẽ chỉ được phân phối qua hình thức online. Người hâm mộ có thể đặt mua trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID).

Cách mua vé trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia

Thời gian mở bán vé online sẽ là từ 10h00 ngày 21/03/2026 đến 23h59 ngày 25/03/2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Trước đó, AFC đã xử thua ĐT Malaysia ở 2 trận đầu vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Nepal và ĐT Việt Nam vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Do vậy, trận đấu sắp tới tại sân Thiên Trường vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào lúc 19h00 ngày 31/3/2026.