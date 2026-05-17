Công Phượng lập siêu phẩm đá phạt trong ngày trở lại sân cỏ

Phút 86 trận Đồng Nai gặp Đại học Văn Hiến ở vòng 19 giải hạng Nhất Quốc gia, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Công Phượng bước lên thực hiện cú đá ấn tượng, tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Đồng Nai.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Công Phượng ở mùa giải năm nay sau 2 lần ra sân. Đáng chú ý, Công Phượng vừa trải qua 4 tháng không thể thi đấu vì chấn thương và cả 2 lần ra sân mùa này, cầu thủ số 10 của Đồng Nai đều không thi đấu đủ 90 phút.