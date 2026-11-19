Bàn thắng trong canh bạc tất tay

Năm 2009, Son Heung Min bước vào U17 World Cup với tương lai bất định. Tài năng trẻ người Hàn Quốc vừa kết thúc 1 năm đào tạo ở Hamburger SV và đang tìm cách bám trụ lại châu Âu.

Thời điểm đó, Hamburger SV tỏ ra không mặn mà với việc giữ chân Son Heung Min. Chưa kể, Son Heung Min còn gặp khó trong việc xin visa để ở lại Đức học tập. Nếu không được Hamburger SV ký hợp đồng mới, Son Heung Min sẽ phải trở về Hàn Quốc và làm lại từ đầu.

Sau này, khi đã thành danh, Son Heung Min kể lại trước giới truyền thông rằng U17 World Cup 2009 chính là ván cược tất tay của mình với giấc mơ chơi bóng tại châu Âu.

Son Heung Min tại U17 World Cup 2009. (Ảnh: FIFA)

Trong kỳ U17 World Cup đó, Son Heung Min ghi 2 bàn ở vòng bảng, góp công giúp U17 Hàn Quốc thắng U17 Uruguay 3-1 và thắng U17 Algeria 2-0. Đại diện bóng đá châu Á giành quyền vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng F, xếp sau U17 Italia.

U17 Hàn Quốc tiếp tục vượt qua U17 Mexico bằng loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa 1-1. Đến tứ kết, U17 Hàn Quốc chạm trán đội chủ nhà U17 Nigeria và đây cũng là trận đấu diễn ra khoảnh khắc quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp cầu thủ trẻ của Son Heung Min.

Phút 40, Son Heung Min có bóng sau tình huống hỗn loạn cách khung thành khoảng 40m và quyết đoán tung cú sút cháy lưới U17 Nigeria. Siêu phẩm này giúp U17 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1, nhưng không tránh được thất bại chung cuộc 1-3.

Dẫu vậy, bàn thắng vào lưới U17 Nigeria là bước tiến quan trọng trên hành trình sự nghiệp của Son Heung Min.

Theo chia sẻ từ Son Heung Min, bóng đá Hàn Quốc đề cao kỹ năng toàn diện của cầu thủ nhưng bóng đá châu Âu chú trọng vào cá tính và kỹ năng dị biệt của cầu thủ. Khả năng sút bóng chính là thứ vũ khí giúp Son Heung Min lọt vào mắt xanh của các chuyên gia bóng đá châu Âu.

Sau U17 World Cup 2009, Hamburger SV bắt đầu nhìn Son Heung Min với ánh mắt khác và tiền đạo này cũng xin được visa ở lại Đức học tập. Kết quả, Hamburger SV chính thức ký hợp đồng với tài năng trẻ người Hàn Quốc, rồi phần còn lại là lịch sử.

Son Heung Min ra mắt đội 1 Hamburger SV vào năm 2010 và từng bước vươn lên thành ngôi sao hàng đầu của đội bóng nước Đức, tiếp đó là những màn tỏa sáng trong màu áo Leverkusen, Tottenham, LAFC. Giờ đây, Son Heung Min là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc và bóng đá châu Á.

Cảm hứng cho thế hệ đi sau

Trước thềm U17 World Cup 2026, trang chủ FIFA đã chia sẻ lại siêu phẩm của Son Heung Min vào lưới U17 Nigeria năm 2009. Bài viết của FIFA nhấn mạnh niềm tự hào của đấu trường U17 World Cup khi trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh bàn thắng ở cấp độ U17, trang chủ FIFA còn đăng tải cú sút ngoạn mục vào lưới ĐT Mexico của Son Heung Min khi khoác áo ĐT Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2018. Bài viết cũng tập trung nhấn mạnh khả năng sút bóng của tiền đạo sinh năm 1992.

Son Heung Min là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc và bóng đá châu Á. (Ảnh: AFC)

"Trong suốt sự nghiệp, Son Heung Min thường xuyên ghi những bàn thắng ngoạn mục. Tài năng ấy sớm được hé lộ tại U17 World Cup 2009. Cú sút xa đầy uy lực vào lưới đội chủ nhà U17 Nigeria ở tứ kết đã khiến người xem phải trầm trồ kinh ngạc. Dù U17 Hàn Quốc cuối cùng để thua trong trận đấu đó, nhưng về sau, Son Heung Min đã vươn mình trở thành một huyền thoại" - Trang chủ FIFA viết.

Bên cạnh Son Heung Min, U17 World Cup 2009 còn có sự góp mặt của những người sau này trở thành ngôi sao lừng danh như Neymar, Isco hay Mario Gotze.

Hôm nay 19/11, U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh và U17 Hàn Quốc sẽ ra quân gặp U17 Uganda. Đây là kỳ U17 World Cup có tới 9 đại diện châu Á tham dự gồm U17 Hàn Quốc, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, chủ nhà U17 Qatar, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Saudi Arabia, U17 Uzbekistan và đặc biệt là U17 Việt Nam.

Khi Son Heung Min đã đi tới chặng cuối trong sự nghiệp lẫy lừng, bóng đá châu Á liệu có được chứng kiến một ngôi sao mới bước ra từ đấu trường U17 World Cup 2026?