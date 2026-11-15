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U17 Việt Nam có màn chạy đà ấn tượng cho U17 World Cup 2026

Chủ Nhật, 10:54, 15/11/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị với những kết quả ấn tượng để bước vào hành trình lịch sử tại U17 World Cup 2026.


Sau khi giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với quá trình tập luyện, tập huấn cùng những trận đấu tập với các đối thủ chất lượng. Ngay trước thềm World Cup, U17 Việt Nam có ba trận đấu tập tại Hàn Quốc, sau đó là hai trận đấu tập trong chuyến tập huấn UAE.

u17 viet nam co man chay da an tuong cho u17 world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam để thua U18 Seoul trong trận đầu tiên. Sau đó, thầy trò HLV Roland lần lượt vượt qua U17 Cheonan và Shinpyeong để hoàn tất chuyến tập huấn với kết quả khả quan.

U17 Việt Nam sau đó có hai trận đấu với những đối thủ cũng tham dự U17 World Cup 2026. Trong trận đấu với U17 Fiji, Sỹ Bách và Mạnh Quân ghi bàn để giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Gần nhất, thầy trò HLV Roland có màn tổng duyệt với trận hoà 1-1 trước U17 Panama để sẵn sàng bước vào giải đấu.

Trước khi bước vào giải đấu, thầy trò HLV Roland nhấn mạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, đồng thời tiến xa nhất có thể tại giải đấu. HLV Roland chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra”.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ (20h00 ngày 20/11), U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) và U17 Mali (20h00 ngày 26/11).

Như Đạt/VOV.VN
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