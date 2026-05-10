Cuộc đua vô địch giải hạng Nhất Quốc gia: Căng như dây đàn

Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 chứng kiến một bước ngoặt khi Đồng Nai để thua với tỉ số 1-2 trên sân của đội nhì bảng Bắc Ninh. Kết quả này giúp Bắc Ninh thu gọn khoảng cách với Đồng Nai xuống còn 3 điểm, vừa bằng một trận thắng.

Điều đó khiến ngôi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia mùa này thực sự trở thành cuộc đua song mã, khi Đồng Nai không còn một mình một ngựa. Bắc Ninh với phong độ ổn định trong giai đoạn tăng tốc đang phả hơi nóng mạnh mẽ về phía Đồng Nai.

Cuộc đua vô địch giữa Đồng Nai và Bắc Ninh đang rất kịch tính (Ảnh: VPF)

Được đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải, Đồng Nai từng bứt phá rất nhanh để một mình một ngựa trong cuộc đua vô địch. Nhưng càng đến giai đoạn cuối mùa, Đồng Nai càng có những cú vấp không đáng có để rồi bị Bắc Ninh thu hẹp khoảng cách.

Trong bối cảnh chỉ còn 4 vòng đấu, Đồng Nai vẫn là đội nắm giữ ưu thế cùng quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Ngay cả khi bằng điểm, hiệu số bàn thắng của Đồng Nai vẫn đang cao hơn hẳn Bắc Ninh (27 so với 10).

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Đồng Nai có thể ung dung “về đích”. Chỉ cần một cú sảy chân, nỗ lực của cả mùa giải có thể tiêu biến khi Bắc Ninh đang có phong độ rất ổn định.

Việc Đồng Nai để thua Bắc Ninh đang tạo ra sự hấp dẫn cho cuộc đua vô địch, khi kịch tính có thể được đẩy đến vòng đấu cuối cùng.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn