AFC khen ngợi U17 Việt Nam trước màn so tài với U17 Hàn Quốc

Chủ Nhật, 10:38, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận được sự tán thưởng của AFC trước trận đấu quan trọng với U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam có trận ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên, khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE có kết quả hoà.

afc khen ngoi u17 viet nam truoc man so tai voi u17 han quoc hinh anh 1
U17 Việt Nam nhận được lời khen từ AFC.

Trong trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhằm giành kết quả có lợi trong trận đấu sắp tới.

Bài viết nhận định về trận đấu của AFC dành nhiều lời khen cho U17 Việt Nam: “Đội bóng sẽ bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau khi giành được ba điểm trước U17 Yemen. U17 Việt Nam đã thể hiện sự điềm tĩnh trong trận mở màn, một kết quả tích cực nữa sẽ giúp họ có lợi thế để tiến vào vòng loại trực tiếp”.

Nếu có điểm trước U17 Hàn Quốc, cơ hội để U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa với tấm vé dự U17 World Cup 2026 là rất lớn. Đội trưởng Đăng Khoa của U17 Việt Nam khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng em đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 10/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam Roland U17 châu Á 2026
Tin liên quan

CAHN có thể vô địch V-League ngay sau trận đấu với Nam Định

VOV.VN - Vòng 22 V-League 2025/26 có thể sẽ chứng kiến CAHN giành ngôi vô địch sớm sau trận đấu với Nam Định.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/5, những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia.

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất, xác định được 2 đội tuyển sẽ đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

