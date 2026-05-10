AFC khen ngợi U17 Việt Nam trước màn so tài với U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam có trận ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên, khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE có kết quả hoà.

U17 Việt Nam nhận được lời khen từ AFC.

Trong trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhằm giành kết quả có lợi trong trận đấu sắp tới.

Bài viết nhận định về trận đấu của AFC dành nhiều lời khen cho U17 Việt Nam: “Đội bóng sẽ bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau khi giành được ba điểm trước U17 Yemen. U17 Việt Nam đã thể hiện sự điềm tĩnh trong trận mở màn, một kết quả tích cực nữa sẽ giúp họ có lợi thế để tiến vào vòng loại trực tiếp”.

Nếu có điểm trước U17 Hàn Quốc, cơ hội để U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa với tấm vé dự U17 World Cup 2026 là rất lớn. Đội trưởng Đăng Khoa của U17 Việt Nam khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng em đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 10/5.