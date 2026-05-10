HLV Kim Sang Sik tự tin sau kết quả bốc thăm Asian Cup 2027

Chủ Nhật, 11:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tin vào ĐT Việt Nam sau khi nhận được kết quả bốc thăm chia bảng tại Asian Cup 2027.

Sau lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam được xác định ở bảng E cùng với các đội tuyển Hàn Quốc, UAE, Yemen hoặc Lebanon. Đây là bảng đấu nhiều thách thức khi có những đội tuyển hàng đầu châu lục.

hlv kim sang sik tu tin sau ket qua boc tham asian cup 2027 hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik có niềm tin với ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027 (Ảnh: Như Đạt)

Đánh giá về bảng đấu, HLV Kim Sang Sik dù nhận định có nhiều thử thách nhưng vẫn có niềm tin về cơ hội của ĐT Việt Nam: “Cả ba đội đều là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi cần chuẩn bị tốt, cũng như có niềm tin rằng có thể giành được kết quả tốt trước họ”.

“Mọi thứ sẽ không dễ dàng, đặc biệt là màn so tài với ĐT Hàn Quốc. Nhưng nếu chúng tôi có thể tạo ra chiến thuật tốt, tinh thần mạnh mẽ và sức mạnh tập thể, tôi tin toàn đội có thể tiến xa tại giải đấu sắp tới”.

HLV trưởng ĐT UAE, Cosmin Olaroiu đánh giá khá cao về ĐT Việt Nam: “Giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu lục nên rất khó để nói bảng đấu này dễ hay khó. Mọi bảng đấu đều khó khăn khi các đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.

“Tại những giải đấu thế này, bạn cần vượt qua chính mình để tiến xa. Hàn Quốc là đội bóng giàu truyền thống, Việt Nam cũng luôn biết cách tạo ra bất ngờ”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, ĐT Việt Nam đang có thành tích ấn tượng khi vô địch ASEAN Cup 2024, giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026, cũng là bước đệm để hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Kim Sang Sik ĐT Việt Nam Asian Cup 2027
Tin liên quan

Tin bóng đá 7-5: Thể thức thi đấu khắc nghiệt chờ ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Thể thức thi đấu khắc nghiệt chờ ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026; Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026; Arsenal “bội thu” sau khi vào chung kết Champions League…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Thể thức thi đấu khắc nghiệt chờ ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026; Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026; Arsenal “bội thu” sau khi vào chung kết Champions League…

Gần 40 tỷ đồng tiền thưởng chờ ĐT Việt Nam chinh phục ở FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có thể nhận được số tiền thường lên đến gần 40 tỷ đồng từ BTC giải.

VOV.VN - Nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có thể nhận được số tiền thường lên đến gần 40 tỷ đồng từ BTC giải.

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc
VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

