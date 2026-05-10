TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định: Thượng đỉnh V-League, ngôi vương vẫy gọi

Chủ Nhật, 12:00, 10/05/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 10/5/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Nếu CAHN giành 3 điểm ở trận đấu thượng đỉnh V-League này, họ sẽ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

CAHN đang thăng hoa với phong độ ấn tượng của Đình Bắc (Ảnh: Như Đạt)
Trước vòng 22 V-League 2025/2026, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Thể Công Viettel. Trong trường hợp đội bóng áo lính sảy chân trước Hà Tĩnh, CAHN sẽ vô địch V.League ngay ở vòng đấu này, nếu đánh bại Nam Định FC trên sân nhà Hàng Đẫy.

Ở một kịch bản khác, Thể Công Viettel và CAHN đều thắng, thầy trò Mano Polking sẵn sàng chờ đợi tới vòng sau để đăng quang. Khoảng cách điểm số quá lớn giúp Đình Bắc cùng các đồng đội có thêm quyền tự quyết và nhiều cơ hội vô địch mùa này.

Phong độ hiện tại của CAHN vô cùng ấn tượng. Sau thất bại trước Hà Nội FC ngày 8/3, đội bóng này thắng 6 trong 7 trận liên tiếp, kèm theo 1 trận hoà. Chuỗi trận nổi bật này đến từ hiệu suất săn bàn đỉnh cao từ Đình Bắc. Tuyển thủ Việt Nam sau khi chấm dứt 500 ngày liên tiếp tịt ngòi ở V-League đã liên tục lập công.

Tính đến trước vòng 22, anh đã ghi 8 bàn sau 5 trận liên tiếp. Sự tự tin trước cầu môn có thể giúp Đình Bắc hướng tới thêm những pha lập công ở vòng đấu này. Bên cạnh đó, Leo Artur cùng Alan cũng sẵn sàng tái xuất. Hai “cỗ máy săn bàn” hạng nặng góp phần nâng tầm sức tấn công của CAHN, trong cuộc tiếp đón Nam Định vòng này.

Trước mùa 2025/2026, Nam Định vô địch V-League hai mùa liên tiếp. Năm nay, đội bóng thành Nam chiêu mộ nhân sự rầm rộ, với tham vọng chinh phục hàng loạt danh hiệu từ quốc nội đến châu Á. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường sớm bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two. Ở V-League, CLB này cũng trở thành cựu vương từ vòng 20, khi bị CAHN bỏ cách quá xa về cách biệt điểm số.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip, Minh Phúc, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Alan, Đình Bắc.

Nam Định FC: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Văn Tới, Tuấn Dương, Hồng Duy, A Mít, Tuấn Anh, Caio Cesar, Hoàng Anh, Akolo, Brenner.

TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định

Vòng 22 V-League được đánh giá có thể là cơ hội để CAHN lên ngôi vô địch sớm bốn vòng đấu. Hiện tại, CAHN đang hơn đội đứng sau Thể Công Viettel khoảng cách 11 điểm, điều đó dẫn tới việc Quang Hải cùng các đồng đội có thể vô địch ngay sau vòng này.

Kịch bản đó có thể xảy ra nếu CAHN giành chiến thắng trong trận đấu với Nam Định, còn Thể Công Viettel không thể thắng trong trận đấu với Hà Tĩnh. Khi ấy, khoảng cách về điểm số giữa hai đội sẽ ít nhất là 13 điểm, trong khi V-League chỉ còn bốn vòng đấu nên chắc chắn CAHN sẽ vô địch.

Thể Công Viettel đang không có được phong độ tốt khi có liên tiếp hai kết quả hoà đáng thất vọng thời gian gần đây. Hà Tĩnh cũng chưa chắc trụ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ rất quyết tâm giành điểm.

Nếu tiếp tục không thắng, cơ hội cho Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi CAHN nhiều khả năng sẽ khép lại ngay sau vòng đấu này.

Tuy nhiên, kịch bản ấy không dễ xảy ra khi Nam Định đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Đồng thời, lực lượng của Nam Định được đánh giá có trình độ tương đồng với CAHN nên trận đấu này được dự đoán sẽ rất kịch tính.

Trong khi đó, Alan và Leo Artur cũng đã sẵn sàng trở lại trong đội hình CAHN sau chấn thương. Đây là sự trở lại đúng lúc của bộ đôi ngoại binh chất lượng tốt nhất ở thời điểm này của V-League với CAHN.

Ở diễn biến khác, bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 10/5, Hà Nội FC rơi khỏi tốp ba sau trận thua 0-1 trước Thanh Hóa. Vị trí thứ ba của đội bóng Thủ đô đã thuộc về Ninh Bình sau khi đội bóng này thắng Hải Phòng FC 2-1. 

Sau 22 trận đã đấu, Ninh Bình có 41 điểm, tạm có nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu là kết thúc. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội FC rơi khỏi tốp ba
Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa, Ninh Bình thắng Hải Phòng
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Căng thẳng đua lên hạng V-League
