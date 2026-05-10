TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định: Thượng đỉnh V-League, ngôi vương vẫy gọi
VOV.VN - TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 10/5/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Nếu CAHN giành 3 điểm ở trận đấu thượng đỉnh V-League này, họ sẽ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.
Vòng 22 V-League được đánh giá có thể là cơ hội để CAHN lên ngôi vô địch sớm bốn vòng đấu. Hiện tại, CAHN đang hơn đội đứng sau Thể Công Viettel khoảng cách 11 điểm, điều đó dẫn tới việc Quang Hải cùng các đồng đội có thể vô địch ngay sau vòng này.
Kịch bản đó có thể xảy ra nếu CAHN giành chiến thắng trong trận đấu với Nam Định, còn Thể Công Viettel không thể thắng trong trận đấu với Hà Tĩnh. Khi ấy, khoảng cách về điểm số giữa hai đội sẽ ít nhất là 13 điểm, trong khi V-League chỉ còn bốn vòng đấu nên chắc chắn CAHN sẽ vô địch.
Thể Công Viettel đang không có được phong độ tốt khi có liên tiếp hai kết quả hoà đáng thất vọng thời gian gần đây. Hà Tĩnh cũng chưa chắc trụ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ rất quyết tâm giành điểm.
Nếu tiếp tục không thắng, cơ hội cho Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi CAHN nhiều khả năng sẽ khép lại ngay sau vòng đấu này.
Tuy nhiên, kịch bản ấy không dễ xảy ra khi Nam Định đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Đồng thời, lực lượng của Nam Định được đánh giá có trình độ tương đồng với CAHN nên trận đấu này được dự đoán sẽ rất kịch tính.
Trong khi đó, Alan và Leo Artur cũng đã sẵn sàng trở lại trong đội hình CAHN sau chấn thương. Đây là sự trở lại đúng lúc của bộ đôi ngoại binh chất lượng tốt nhất ở thời điểm này của V-League với CAHN.
Ở diễn biến khác, bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 10/5, Hà Nội FC rơi khỏi tốp ba sau trận thua 0-1 trước Thanh Hóa. Vị trí thứ ba của đội bóng Thủ đô đã thuộc về Ninh Bình sau khi đội bóng này thắng Hải Phòng FC 2-1.
Sau 22 trận đã đấu, Ninh Bình có 41 điểm, tạm có nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu là kết thúc.