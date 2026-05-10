TRỰC TIẾP CAHN vs Nam Định: Thượng đỉnh V-League, ngôi vương vẫy gọi

Trước vòng 22 V-League 2025/2026, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Thể Công Viettel. Trong trường hợp đội bóng áo lính sảy chân trước Hà Tĩnh, CAHN sẽ vô địch V.League ngay ở vòng đấu này, nếu đánh bại Nam Định FC trên sân nhà Hàng Đẫy.

Ở một kịch bản khác, Thể Công Viettel và CAHN đều thắng, thầy trò Mano Polking sẵn sàng chờ đợi tới vòng sau để đăng quang. Khoảng cách điểm số quá lớn giúp Đình Bắc cùng các đồng đội có thêm quyền tự quyết và nhiều cơ hội vô địch mùa này.

Phong độ hiện tại của CAHN vô cùng ấn tượng. Sau thất bại trước Hà Nội FC ngày 8/3, đội bóng này thắng 6 trong 7 trận liên tiếp, kèm theo 1 trận hoà. Chuỗi trận nổi bật này đến từ hiệu suất săn bàn đỉnh cao từ Đình Bắc. Tuyển thủ Việt Nam sau khi chấm dứt 500 ngày liên tiếp tịt ngòi ở V-League đã liên tục lập công.

Tính đến trước vòng 22, anh đã ghi 8 bàn sau 5 trận liên tiếp. Sự tự tin trước cầu môn có thể giúp Đình Bắc hướng tới thêm những pha lập công ở vòng đấu này. Bên cạnh đó, Leo Artur cùng Alan cũng sẵn sàng tái xuất. Hai “cỗ máy săn bàn” hạng nặng góp phần nâng tầm sức tấn công của CAHN, trong cuộc tiếp đón Nam Định vòng này.

Trước mùa 2025/2026, Nam Định vô địch V-League hai mùa liên tiếp. Năm nay, đội bóng thành Nam chiêu mộ nhân sự rầm rộ, với tham vọng chinh phục hàng loạt danh hiệu từ quốc nội đến châu Á. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường sớm bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two. Ở V-League, CLB này cũng trở thành cựu vương từ vòng 20, khi bị CAHN bỏ cách quá xa về cách biệt điểm số.