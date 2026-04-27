  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cuộc đua vô địch sau vòng 20 V-League: CAHN một mình một ngựa

Thứ Hai, 12:00, 27/04/2026
VOV.VN - Vòng 20 V-League chứng kiến những kết quả khiến cuộc đua vô địch mùa này có thể sớm ngã ngũ với lợi thế lớn dành cho CAHN.

Vòng 20 V League có thể là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch mùa này khi CAHN tạo ra cách biệt lớn về điểm số với đội đứng sau là Thể Công Viettel. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, CAHN đang hơn Thể Công Viettel khoảng cách 9 điểm.

CAHN đang có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V-League mùa này (Ảnh: Hoài Thương)

Đây là khoảng cách rất khó san lấp trong phần còn lại của mùa giải khi CAHN ít nhất phải thua 3 trận, trong khi Thể Công Viettel phải thắng trong cả 6 trận còn lại. Ngay cả khi điều đó xảy ra, Thể Công Viettel vẫn khó lên ngôi vô địch khi hiệu số bàn thắng cũng đang kém khá xa so với CAHN (13 so với 31).

Trong phần còn lại của mùa giải trước khi gặp Thể Công Viettel ở vòng đấu cuối, CAHN sẽ gặp bốn đội không còn nhiều động lực khi đang có lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng là Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh và TP.HCM. Trong trận gặp đối thủ mạnh là Nam Định, CAHN có lợi thế sân nhà và thực tế là đội bóng thành Nam cũng không còn nhiều động lực.

Với phong độ như hiện tại cũng như chỉ phải tập trung cho đấu trường V-League, CAHN rất khó để thua quá 3 trận trong phần còn lại của mùa giải. Ngay cả khi CAHN sảy chân, Thể Công Viettel cũng khó toàn thắng trong cả 6 trận còn lại.

Thể Công Viettel sảy chân trước Đà Nẵng (Ảnh: VPF)

Ngay ở vòng đấu kế tiếp, Thể Công Viettel sẽ có trận đấu khó khăn khi chạm trán Ninh Bình, đội bóng đang bám đuổi ngay phía sau. Đây là trận đấu đầy thách thức khi Ninh Bình muốn giành trọn 3 điểm để cạnh tranh vị trí á quân với chính Thể Công Viettel.

Nếu tiếp tục không thắng, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể bị CAHN kéo dãn khoảng cách về điểm số. Ngay cả khi vượt qua Ninh Bình, Thể Công Viettel vẫn còn ba trận đấu đầy thách thức trước Nam Định, PVF-CAND trước khi chạm trán chính CAHN.

Còn nước còn tát, người hâm mộ vẫn chờ đợi Thể Công Viettel có thể giúp cuộc đua vô địch V-League kịch tính đến trận đấu cuối cùng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đồng Nai vững vàng tiến đến ngôi vô địch
VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất nhận được sự chú ý khi Đồng Nai vẫn đang vững vàng tiến đến ngôi vô địch mùa này.

Ghi hattrick bàn thắng, Đình Bắc bay cao trong danh sách vua phá lưới V-League
VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League đang nhận được sự chú ý khi Đình Bắc đang có những bước tiến mạnh mẽ thời gian gần đây.

Tin bóng đá 26-4: Đội bóng V-League có lịch thi đấu "ác mộng" trong tháng 5/2026
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng V-League có lịch thi đấu "ác mộng" trong tháng 5/2026; Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik; Atletico "giải hạn", sẵn sàng nghênh chiến Arsenal…

