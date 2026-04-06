Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026: Khó cản CAHN?

Thứ Hai, 11:45, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB CAHN đang dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 một cách thuyết phục. Sau 17 vòng đấu, thầy trò HLV Polking tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai.

CAHN phô diễn sức mạnh vượt trội

Ở vòng 17, CAHN tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đè bẹp Đà Nẵng 5-1 trên sân Hàng Đẫy, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Alan vì chấn thương, đội bóng ngành công an vẫn ghi tới 5 bàn thắng.

Đáng chú ý, Đình Bắc đã “mở tài khoản” tại sân chơi cao nhất Việt Nam bằng cú đúp vào lưới đội bóng sông Hàn. Không chỉ ghi bàn, tuyển thủ quốc gia còn đóng vai trò nổi bật trong lối chơi tấn công của CAHN.

cuoc dua vo dich v-league 2025 2026 kho can cahn hinh anh 1
Đình Bắc tỏa sáng ở vòng 17 V-League 2025/2026 (Ảnh: Hoài Thương).

Sự tỏa sáng của những nhân tố như Stefan Mauk hay Đình Bắc tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của CAHN. Khi các trụ cột vắng mặt, những phương án thay thế vẫn đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ.

Sau 17 vòng đấu, CAHN mới thua 1 trận (trước Hà Nội FC), giành 14 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này ghi 40 bàn, thủng lưới 14 bàn - thành tích giúp họ sở hữu cả hàng công mạnh nhất lẫn hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Không chỉ vậy, CAHN còn là đội kiếm điểm tốt nhất trên sân nhà và là CLB duy nhất chưa thua tại "tổ ấm" ở mùa giải năm nay. Đồng thời, họ cũng dẫn đầu về số điểm giành được trên sân khách.

Khó cản bước CAHN?

CAHN không có khởi đầu thuận lợi nhất mùa giải, khi Ninh Bình mới là đội gây ấn tượng sớm. Tuy nhiên, với lực lượng chất lượng và chiều sâu đội hình, CAHN từng bước tăng tốc để chiếm lĩnh ngôi đầu.

Dù phải thi đấu trên nhiều mặt trận, CAHN vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc tại V-League. Ngoại trừ thất bại trước Hà Nội FC, đội bóng này luôn khẳng định được sức mạnh trước các đối thủ.

cuoc dua vo dich v-league 2025 2026 kho can cahn hinh anh 2
CAHN sở hữu đội hình mạnh và có chiều sâu (Ảnh: Hoài Thương).

Ở những trận “6 điểm” với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Ninh Bình, Thể Công Viettel, Hà Nội FC hay Nam Định, CAHN đều chiếm ưu thế. Họ giành trọn 6 điểm trước Ninh Bình, đánh bại Hà Nội FC và Nam Định, đồng thời cầm hòa Thể Công Viettel.

Trong khi các đối thủ thường xuyên mất điểm trước những đội bóng “cửa dưới”, CAHN lại tận dụng tốt cơ hội để tích lũy điểm số tối đa, thậm chí giành chiến thắng với cách biệt lớn.

Sau 17 vòng đấu, CAHN không chỉ tạo khoảng cách lớn hơn Thể Công Viettel 9 điểm, hơn Ninh Bình 13 điểm và bỏ xa Hà Nội FC tới 17 điểm mà còn duy trì phong độ ổn định, chưa cho thấy dấu hiệu sa sút.

cuoc dua vo dich v-league 2025 2026 kho can cahn hinh anh 3
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 17.

Ở 9 vòng còn lại, CAHN sẽ lần lượt chạm trán PVF CAND, Công an TP.HCM, SLNA, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, CLB TP.HCM và Thể Công Viettel. Đáng chú ý, ở lượt đi, chưa có đội nào đánh bại được CAHN, ngoại trừ hai trận hòa trước Thể Công Viettel và SLNA.

Với phong độ cao cùng chiều sâu lực lượng, CAHN đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể đăng quang sớm trước khi mùa giải khép lại.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ
Nguyễn Xuân Son trải qua trận đấu kỳ lạ tại V-League

VOV.VN - Nguyễn Xuân Son có ngày thi đấu kỳ lạ khi có 1 pha bỏ lỡ khó tin, lần bị VAR từ chối bàn thắng, 1 pha ghi bàn và 1 pha kiến tạo trong trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 2-0 tại vòng 17 V-League 2025/2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

