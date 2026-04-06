Sau vòng 17 V-League 2025/2026: CAHN và Thanh Hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ

Thứ Hai, 09:29, 06/04/2026
VOV.VN - Vòng 17 V-League 2025/2026 chứng kiến CAHN và Thanh Hóa có chiến thắng đậm và quan trọng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Hà Nội FC và Thể Công Viettel tự làm khó

Hà Nội FC bước vào chuyến làm khách trên sân Lạch Tray với phong độ cao và nhiều kỳ vọng giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng để tiếp tục bám đuổi CAHN trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC gây thất vọng lớn ở Lạch Tray (Ảnh: Mai Hương)

Dù kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục nhờ lực lượng vượt trội, đội bóng Thủ đô lại không thể tận dụng cơ hội. Sự vô duyên của các chân sút khiến Hà Nội FC bất lực trước thủ thành Đình Triệu.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Hà Nội FC nhiều lần lúng túng trước các pha phản công nhanh của Hải Phòng. Phút 79, Hữu Nam ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội bóng đất Cảng giành chiến thắng 1-0, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng.

Không chỉ Hà Nội FC gây thất vọng, Thể Công Viettel cũng đánh rơi điểm số trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Dù được đánh giá cao hơn SLNA, đội bóng áo lính sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 8.

Sau đó, HLV Popov yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tấn công, nhưng trước lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ của SLNA, Viettel rơi vào thế bế tắc. Phải đến phút 90, Pedro mới ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

Trận hòa này chẳng khác nào một thất bại với Thể Công Viettel khi họ bị CAHN nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch lên 9 điểm - cách biệt không dễ san lấp trong bối cảnh đối thủ đang duy trì phong độ ổn định.

CAHN và Thanh Hóa gây ấn tượng

Bên cạnh các kết quả đáng chú ý như Nam Định thắng Hà Tĩnh hay Ninh Bình ngược dòng trước HAGL, CAHN và Thanh Hóa là hai cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất ở vòng đấu này.

CAHN thắng đậm Đà Nẵng (Ảnh: Như Đạt)

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 5-1. Ngay trong 30 phút đầu, đội bóng của HLV Polking đã ghi tới 3 bàn, sớm định đoạt cục diện trận đấu.

Chiến thắng đậm này chứng kiến màn tỏa sáng của Mauk và Đình Bắc với mỗi người một cú đúp, trong khi Văn Đô đóng góp bàn còn lại. Đặc biệt, phong độ của Đình Bắc mang đến tín hiệu tích cực cho CAHN trong bối cảnh Alan chấn thương.

3 điểm trọn vẹn không chỉ giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu mà còn gia tăng cách biệt lên 9 điểm so với Thể Công Viettel, đồng thời đẩy Đà Nẵng vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng.

Kết quả vòng 17 V-League 2025/2026

Trong khi đó, Thanh Hóa tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 4-0. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng xứ Thanh thi đấu hiệu quả, kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Thanh Hóa trước Công an TP.HCM, qua đó giúp đội bóng này leo lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội cuối bảng.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 17
Nguyễn Hải/VOV.VN
Tag: Vòng 17 V-League 2025/2026 CAHN Thanh Hóa Ninh Bình FC Hà Nội FC Thể Công Viettel đua chức vô địch V-League 2025/2026
