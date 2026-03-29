Cúp Quốc gia 2026/2027 bất ngờ thay đổi thể thức thi đấu

Chủ Nhật, 09:15, 29/03/2026
VOV.VN - Công ty VPF vừa công bố nhiều điều chỉnh đáng chú ý về thể thức thi đấu và quy định nhân sự cho mùa giải 2026/2027 tại hội nghị tổng kết mới đây.

Đáng chú ý nhất là sự thay đổi thể thức Cúp Quốc gia 2026/2027. Theo đó, từ vòng bán kết, các đội sẽ thi đấu hai lượt đi và về thay vì đấu loại trực tiếp một trận như quy định hiện hành. Ban tổ chức kỳ vọng phương án này sẽ nâng cao tính cạnh tranh và sức hấp dẫn cho giải đấu.

Về quy định nhân sự, dự thảo điều lệ cho phép mỗi câu lạc bộ đăng ký tối đa ba cầu thủ trong độ tuổi từ 15 đến 16, mở rộng so với quy định trước đây chỉ áp dụng từ đủ 16 tuổi. Ban tổ chức đánh giá đây là bước điều chỉnh quan trọng, tạo điều kiện để các tài năng trẻ sớm tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

cup quoc gia 2026 2027 bat ngo thay doi the thuc thi dau hinh anh 1
Cúp Quốc gia có thay đổi đáng chú ý từ mùa giải 2026/2027.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định cho phép cầu thủ thay đổi quốc tịch trong các giai đoạn đăng ký của mùa giải - thay thế cho quy định cũ vốn áp dụng lệnh cấm thay đổi xuyên suốt mùa giải.

Liên quan đến hoạt động chuyển nhượng, mùa giải 2026/2027 sẽ có hai giai đoạn đăng ký cầu thủ. Giai đoạn một diễn ra từ ngày 24/7 đến 22/9/2026; giai đoạn hai từ ngày 25/1 đến 15/3/2027.

Bên cạnh các thay đổi về điều lệ thi đấu, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng phổ biến các quy định mới trong Quy chế Bóng đá Việt Nam ban hành năm 2025 cùng các nội dung sửa đổi về kỷ luật năm 2026, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác tổ chức giải.

Yến Hoàng/VOV.VN
Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra khi nào?

VOV.VN - Ban tổ chức xác định được 4 đội giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 là Nam Định, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026

VOV.VN - Sau khi xác định được 4 đội bóng vào tứ kết, ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

