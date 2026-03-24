Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra khi nào?

Thứ Ba, 08:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban tổ chức xác định được 4 đội giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 là Nam Định, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Những đội bóng được đánh giá cao hơn là Nam Định, Công an TP.HCM, Ninh Bình hay Thể Công Viettel đều ca khúc khải hoàn.

Nếu như Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 thì Công an TP.HCM cũng nhọc nhằn vượt qua Đồng Nai với tỉ số 1-0. Ở hai trận đấu còn lại, Ninh Bình vượt qua PVF CAND với tỉ số 3-2 còn Thể Công Viettel đánh bại Bắc Ninh với tỉ số 1-0. Như vậy, cả 4 trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 đều có chiến thắng với tỉ số sít sao.

vong ban ket cup quoc gia 2025 2026 dien ra khi nao hinh anh 1
Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra vào ngày 11/6.

Theo phân nhánh của Ban tổ chức, Nam Định sẽ gặp Công an TP.HCM ở vòng bán kết. Trận bán kết hai là cuộc so tài của Ninh Bình với Thể Công Viettel. Các trận bán kết diễn ra vào lúc 18h ngày 11/6.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Nam Định và Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Nếu thi đấu đúng sức, hai đội hoàn toàn có khả năng góp mặt ở trận chung kết.

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: Cúp Quốc gia Nam Định Viettel Ninh Bình
Tin liên quan

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia
Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu "điên rồ" với PVF-CAND
Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
