Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra khi nào?

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Những đội bóng được đánh giá cao hơn là Nam Định, Công an TP.HCM, Ninh Bình hay Thể Công Viettel đều ca khúc khải hoàn.

Nếu như Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 thì Công an TP.HCM cũng nhọc nhằn vượt qua Đồng Nai với tỉ số 1-0. Ở hai trận đấu còn lại, Ninh Bình vượt qua PVF CAND với tỉ số 3-2 còn Thể Công Viettel đánh bại Bắc Ninh với tỉ số 1-0. Như vậy, cả 4 trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 đều có chiến thắng với tỉ số sít sao.

Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra vào ngày 11/6.

Theo phân nhánh của Ban tổ chức, Nam Định sẽ gặp Công an TP.HCM ở vòng bán kết. Trận bán kết hai là cuộc so tài của Ninh Bình với Thể Công Viettel. Các trận bán kết diễn ra vào lúc 18h ngày 11/6.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Nam Định và Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Nếu thi đấu đúng sức, hai đội hoàn toàn có khả năng góp mặt ở trận chung kết.