Sau loạt trận vòng tứ kết, Cúp Quốc gia 2025/2026 đã xác định được 4 đội vào bán kết gồm: Nam Định, CA TP.HCM, Ninh Bình và Thể Công Viettel. Đây đều là những đội bóng đang thi đấu tại V-League.

Ở vòng tứ kết vừa qua, Nam Định vượt qua Đà Nẵng 2-1, CA TP.HCM đánh bại Đồng Nai 1-0, Ninh Bình giành chiến thắng 3-2 trước PVF-CAND sau màn rượt đuổi tỷ số, Thể Công Viettel hạ gục Bắc Ninh 1-0.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Theo kết quả phân nhánh, Nam Định sẽ chạm trán CA TP.HCM, trong khi Ninh Bình đối đầu Thể Công Viettel ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel được xem như “chung kết sớm” khi hai đội đều đang góp mặt trong top 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

Trong khi đó, đấu trường Cúp Quốc gia được xem là cơ hội để Nam Định và CA TP.HCM có danh hiệu ở mùa giải này, giữa bối cảnh đã hết hy vọng cạnh tranh ngôi vương tại V-League.

Theo lịch thi đấu vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026, trận Nam Định gặp CA TP.HCM sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/6 trên sân Thiên Trường và trận Ninh Bình gặp Thể Công Viettel sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/6 trên sân Ninh Bình.

