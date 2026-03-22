Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Chủ Nhật, 06:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi xác định được 4 đội bóng vào tứ kết, ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Sau loạt trận vòng tứ kết, Cúp Quốc gia 2025/2026 đã xác định được 4 đội vào bán kết gồm: Nam Định, CA TP.HCM, Ninh Bình và Thể Công Viettel. Đây đều là những đội bóng đang thi đấu tại V-League.

Ở vòng tứ kết vừa qua, Nam Định vượt qua Đà Nẵng 2-1, CA TP.HCM đánh bại Đồng Nai 1-0, Ninh Bình giành chiến thắng 3-2 trước PVF-CAND sau màn rượt đuổi tỷ số, Thể Công Viettel hạ gục Bắc Ninh 1-0.

lich thi dau ban ket cup quoc gia 2025 2026 hinh anh 1
Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Theo kết quả phân nhánh, Nam Định sẽ chạm trán CA TP.HCM, trong khi Ninh Bình đối đầu Thể Công Viettel ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Đáng chú ý, trận đấu giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel được xem như “chung kết sớm” khi hai đội đều đang góp mặt trong top 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

Trong khi đó, đấu trường Cúp Quốc gia được xem là cơ hội để Nam Định và CA TP.HCM có danh hiệu ở mùa giải này, giữa bối cảnh đã hết hy vọng cạnh tranh ngôi vương tại V-League.

Theo lịch thi đấu vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026, trận Nam Định gặp CA TP.HCM sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/6 trên sân Thiên Trường và trận Ninh Bình gặp Thể Công Viettel sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/6 trên sân Ninh Bình.

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Cúp Quốc gia Thể Công Viettel Nam Định Ninh Bình
Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/3: Cầu thủ Việt kiều - Khoa Ngô - tỏa sáng giúp CLB CA TP.HCM vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

