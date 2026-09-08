Cựu thành viên Real Madrid dẫn dắt đội bóng Tây Á đấu U23 Việt Nam ở ASIAD 20

Tại môn bóng đá nam ASIAD 20, U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Philippines, U23 Uzbekistan và U23 Kuwait. Theo điều lệ giải, ngoài những cầu thủ trong độ tuổi U23, mỗi đội được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

HLV David Doniga (phải) trò chuyện với HLV Scaloni của ĐT Argentina trong một trận giao hữu giữa ĐT Argentina và ĐT Panama. Khi đó, ông Doniga là trợ lý HLV trưởng ĐT Panama. (Ảnh: AFA).

Mới đây, U23 Kuwait đã công bố danh sách HLV và cầu thủ tham dự giải đấu ở Nhật Bản. Đáng chú ý, người dẫn dắt U23 Kuwait là HLV David Doniga, người từng là cầu thủ trẻ Real Madrid khi còn thi đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thời gian ngắn khoác áo các đội trẻ U15, U17 của Real Madrid nhưng sau đó không thể có suất lên đội một.

Sau thời gian thi đấu không thành công với tư cách cầu thủ, nhà cầm quân sinh năm 1981 đã chuyển sang nghiệp huấn luyện và dẫn dắt nhiều đội bóng ở hàng loạt quốc gia châu Mỹ trước khi đến với U23 Kuwait.

Về lực lượng cầu thủ, U23 Kuwait dự ASIAD 20 với chủ yếu là các gương mặt đang thi đấu tại giải quốc nội, trong đó đáng chú ý có Fawaz Al Mubailish và Talal Al Qaisi là những cầu thủ quá 23 tuổi.

Fawaz Al-Mubailish là cái tên giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Kuwait. Tiền đạo 27 tuổi hiện khoác áo Al Nasr, từng thi đấu cho Kuwait SC và Khaitan SC, đồng thời đã có thời gian khoác áo đội tuyển Kuwait cũng như U23 Kuwait. Trong sự nghiệp, Al Mubailish từng cùng Kuwait SC giành 2 chức vô địch quốc gia, 2 Siêu cúp Kuwait và 1 cúp Quốc gia Kuwait.

Talal Al Qaisi sinh năm 2002, thuận chân trái và đang khoác áo Al Arabi. Anh chuyển đến Al Arabi từ Kazma hồi tháng 7/2026.

U23 Kuwait chính là đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 vào ngày 15/9.