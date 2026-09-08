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U23 Philippines dùng dàn tuyển thủ dự ASEAN Cup đấu U23 Việt Nam ở ASIAD 20

Thứ Ba, 12:30, 08/09/2026
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VOV.VN - U23 Philippines sự dụng dàn tuyển thủ dự ASEAN Cup đấu U23 Việt Nam ở ASIAD 20 diễn ra sau đây ít ngày.

Tại môn bóng đá nam ASIAD 20, U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Philippines, U23 Uzbekistan và U23 Kuwait. Theo điều lệ giải, ngoài những cầu thủ trong độ tuổi U23, mỗi đội được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

u23 philippines dung dan tuyen thu du asean cup dau u23 viet nam o asiad 20 hinh anh 1
U23 Philippines khi đối đầu U23 Việt Nam ở SEA Games năm 2025. (Ảnh: Hoài Thương).

Trong những diễn biến mới nhất, U23 Philippines đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, HLV Garrath McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng ĐTQG Philippines như Sandro Reyes, Santi Rublico, Adrian Ugelvik, Pocholo Bugas, Andres Aldeguer, John Lucero.

Reyes là đội trưởng U23 Philippines và đang thi đấu tại Giải hạng 5 Đức. Trong khi đó, Rublico từng được đào tạo tại lò đào tạo Atletico Madrid và đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia dù sinh năm 2005.

Adrian Ugelvik hay Pocholo Bugas còn nằm trong diện cầu thủ quá 23 tuổi cùng với cầu thủ khá giàu kinh nghiệm là Michael Baldisimo, gương mặt có gốc gác Canada.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines John Gutierrez chia sẻ: “Về cơ bản, sự chuẩn bị của đội U23 đã được rèn giũa thông qua ASEAN Cup 2026. Như các bạn có thể thấy, các cầu thủ đều còn rất trẻ, nhưng đây vẫn là đội hình mạnh mà chúng tôi đã mang đến U23 Đông Nam Á hay SEA Games 2025. Chỉ là chúng tôi đã không gặp may ở đấu trường SEA Games”.

Theo lịch, U23 Philippines sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 18/9 tại lượt trận thứ hai của vòng đấu bảng giải đấu năm nay.

PV/VOV.VN
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