Đối thủ của U23 Việt Nam gọi cầu thủ từ châu Âu về thi đấu ASIAD 20

Tại ASIAD 20, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ 15/9 đến 3/10. Giải đấu này dành cho các đội ở lứa tuổi U23 cộng thêm tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. U23 Việt Nam cùng bảng với các đội Uzbekistan, Kuwait và Philippines.

U23 Uzbekistan tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20. (Ảnh: UFA).

Uzbekistan đã sớm có những bước chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1/9 tại thủ đô Tashkent. Đội bóng này sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/9.

Đáng chú ý, U23 Uzbekistan thực chất sẽ dùng lứa U21 cho giải đấu năm nay để giúp những gương mặt trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giải U23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles 2028.

Danh sách U23 Uzbekistan chuẩn bị cho ASIAD 20. (Ảnh: UFA).

Dù không sử dụng những tốt nhất trong lứa tuổi, U23 Uzbekistan vẫn có những gương mặt đáng quan tâm với nhân tố nổi bật nhất là Mukhammadali Urinboev. Cầu thủ này hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại môn bóng đá nam ASIAD 20.

Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.

Theo lịch, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 22/9.