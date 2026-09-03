English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối thủ của U23 Việt Nam gọi cầu thủ từ châu Âu về thi đấu ASIAD 20

Thứ Năm, 16:00, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối thủ của U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan gọi cầu thủ từ châu Âu về thi đấu ASIAD 20 (Đại hội thể thao châu Á năm 2026) diễn ra ở Nhật Bản.

Tại ASIAD 20, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ 15/9 đến 3/10. Giải đấu này dành cho các đội ở lứa tuổi U23 cộng thêm tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. U23 Việt Nam cùng bảng với các đội Uzbekistan, Kuwait và Philippines. 

Doi thu cua u23 viet nam goi cau thu tu chau Au ve thi dau asiad 20 hinh anh 1
U23 Uzbekistan tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20. (Ảnh: UFA). 

Uzbekistan đã sớm có những bước chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1/9 tại thủ đô Tashkent. Đội bóng này sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/9. 

Đáng chú ý, U23 Uzbekistan thực chất sẽ dùng lứa U21 cho giải đấu năm nay để giúp những gương mặt trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giải U23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles 2028. 

Doi thu cua u23 viet nam goi cau thu tu chau Au ve thi dau asiad 20 hinh anh 2
Danh sách U23 Uzbekistan chuẩn bị cho ASIAD 20. (Ảnh: UFA). 

Dù không sử dụng những tốt nhất trong lứa tuổi, U23 Uzbekistan vẫn có những gương mặt đáng quan tâm với nhân tố nổi bật nhất là Mukhammadali Urinboev. Cầu thủ này hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại môn bóng đá nam ASIAD 20. 

Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.

Theo lịch, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 22/9. 

truc-tiep-u20-vietnam-vs-u20-palestine.png

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Trực tiếp trận thi đấu bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra lúc 19h ngày 3/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu mang tính chất quyết định đến cơ hội giành vé vào VCK của cả hai đội.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026
ĐT nữ Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho những thách thức tại ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho những thách thức tại ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam đối mặt với bảng đấu đầy thách thức tại ASIAD 2026
ĐT nữ Việt Nam đối mặt với bảng đấu đầy thách thức tại ASIAD 2026

VOV.VN - Tại vòng bảng ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ khi chạm trán những đối thủ mạnh tại châu lục.

ĐT nữ Việt Nam đối mặt với bảng đấu đầy thách thức tại ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam đối mặt với bảng đấu đầy thách thức tại ASIAD 2026

VOV.VN - Tại vòng bảng ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ khi chạm trán những đối thủ mạnh tại châu lục.

Nhật Bản đã sẵn sàng cho ASIAD 2026
Nhật Bản đã sẵn sàng cho ASIAD 2026

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Nhật Bản đã hoàn tất.

Nhật Bản đã sẵn sàng cho ASIAD 2026

Nhật Bản đã sẵn sàng cho ASIAD 2026

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Nhật Bản đã hoàn tất.

Lý do Huỳnh Như vắng mặt khi ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20
Lý do Huỳnh Như vắng mặt khi ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ lý do ông không triệu tập tiền đạo Huỳnh Như vào danh sách ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20.

Lý do Huỳnh Như vắng mặt khi ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20

Lý do Huỳnh Như vắng mặt khi ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ lý do ông không triệu tập tiền đạo Huỳnh Như vào danh sách ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20.

Hé lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD 2026
Hé lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD 2026

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 là phấn đấu giành quyền vào tứ kết.

Hé lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD 2026

Hé lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD 2026

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 là phấn đấu giành quyền vào tứ kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế