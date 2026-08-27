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U23 Việt Nam nhận cú hích lớn trước thềm giải châu Á

Thứ Năm, 16:28, 27/08/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam nhận món quà tinh thần đặc biệt trước khi sang Nhật Bản.

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”, nhằm động viên Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia và Đội tuyển U23 Quốc gia trước khi lên đường tham dự các giải đấu châu Á năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đại diện LĐBĐVN, ban huấn luyện, các cầu thủ cùng đại diện đơn vị đồng hành. Đây là dịp để các đội tuyển chia sẻ về quá trình chuẩn bị, đồng thời nhận những lời động viên trước hành trình thi đấu tại Nhật Bản.

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VFF phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam”, nhằm động viên Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia và Đội tuyển U23 Quốc gia trước khi lên đường tham dự các giải đấu châu Á năm 2026.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện LĐBĐVN gửi lời chúc đến ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tự tin và nỗ lực trong quá trình thi đấu. Đại diện ban huấn luyện cũng thông tin về quá trình chuẩn bị của hai đội, tinh thần toàn đội và mục tiêu hướng tới tại các giải đấu sắp tới.

Các cầu thủ và ban huấn luyện nhận hoa cùng những lời chúc từ người hâm mộ tham dự chương trình. Một số sản phẩm dinh dưỡng cũng được cung cấp cho các đội tuyển sử dụng trong khuôn khổ sự kiện.

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Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú.

Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú đánh giá những hoạt động động viên trước mỗi giải đấu có ý nghĩa tinh thần đối với các cầu thủ, đồng thời thể hiện sự quan tâm và cổ vũ của người hâm mộ dành cho các đội tuyển quốc gia.

“LĐBĐVN chúc Đội tuyển Bóng đá Nữ và Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tự tin, đoàn kết và nỗ lực hết mình tại các giải đấu châu Á năm 2026”, ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Đại diện Herbalife Việt Nam cho biết chương trình nhằm tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trước khi bước vào những giải đấu quan trọng trong năm. Đơn vị này bắt đầu đồng hành cùng LĐBĐVN từ năm 2021 và hỗ trợ các đội tuyển ở lĩnh vực dinh dưỡng thể thao.

Trước đó, LĐBĐVN và Herbalife Việt Nam đã phối hợp triển khai một số hoạt động liên quan đến dinh dưỡng thể thao và thể chất cho các đội tuyển. Những chương trình này hướng tới việc nâng cao kiến thức dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ.

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Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia và Đội tuyển U23 Quốc gia đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho các nhiệm vụ quốc tế năm 2026. Việc nhận được sự động viên từ LĐBĐVN, người hâm mộ và cộng đồng sẽ góp phần tạo thêm động lực để các cầu thủ hướng tới mục tiêu thi đấu tốt tại đấu trường châu Á.

Sau chương trình, hai đội tuyển sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

Ngọc Duy/VOV.VN
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