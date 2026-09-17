Đại diện bóng đá Việt Nam đối đầu Brunei ở World Cup

U15 Việt Nam sẽ góp mặt tại VCK U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan vào cuối tháng 10. Theo kết quả bốc thăm, đại diện của bóng đá Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đối thủ gồm Bosnia, Guyana, Iran, Mauritius và Brunei.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: ASEAN FOOTBALL)

Đây được xem là bảng đấu đa dạng về phong cách khi quy tụ các đội đến từ nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, Iran và Bosnia được đánh giá là những đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng đào tạo trẻ phát triển.

Giải đấu lần này mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những màn đối đầu với các nền bóng đá khác biệt sẽ giúp đội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng thi đấu.

Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, U15 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1/10. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có khoảng ba tuần tập luyện trước khi lên đường sang Azerbaijan tham dự giải.

U15 World Cup & Festival 2026 là lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn cầu. Giải dự kiến quy tụ đại diện từ 211 liên đoàn thành viên, tạo nên một sân chơi trẻ lớn bậc nhất thế giới.

Điểm đặc biệt của giải nằm ở thể thức thi đấu 8 đấu 8 thay vì 11 người như truyền thống. Chuyến hành trình tại Azerbaijan là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam hội nhập. Qua đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.