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U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

Thứ Năm, 20:14, 10/09/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, mục tiêu của U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Theo đánh giá của VFF, đây không chỉ là nhiệm vụ thi đấu của một đội tuyển trẻ mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao thế giới, qua đó phục vụ quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm cùng bảng C với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland có lần đầu giành vé dự VCK U17 World Cup 2026 nhờ thành tích vào tứ kết U17 châu Á 2026.

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U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nếu như hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam lọt vào vòng knock-out ở đấu trường World Cup. U17 Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn ở đấu trường World Cup.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 2 lần vượt qua vòng bảng World Cup ở sân Futsal. Ở bóng sân 11 người, U20 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam đều dừng bước tại vòng bảng U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023 mà không ghi được bàn thắng nào.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tập trung từ ngày 20/9 để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland không thể thi đấu giao hữu tại Thái Lan như dự kiến ban đầu do đơn vị tổ chức thay đổi địa điểm sang Tây Ban Nha, khiến đội tuyển không kịp hoàn tất thủ tục liên quan.

Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Á trước khi sang Qatar tham dự VCK U17 World Cup từ ngày 17/11 đến 23/12.

Hoàng Long/VOV.VN
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