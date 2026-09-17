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ĐT nữ Thái Lan tiếp tục phải nhận thất bại ở ASIAD 2026

Thứ Năm, 16:39, 17/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9, ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại tối thiếu 0-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Chiều 17/9, ĐT nữ Thái Lan chạm trán ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng khi hai đội liên tục tổ chức tấn công và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Dt nu thai lan tiep tuc phai nhan that bai o asiad 2026 hinh anh 1
ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: FAT)

Trong hiệp 1, Thái Lan chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa nhưng thiếu độ chính xác cần thiết. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra sắc nét hơn trong các tình huống tiếp cận khung thành nhưng cũng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận ăn miếng trả miếng tiếp tục được duy trì với tốc độ cao. Tuy nhiên, sự khác biệt đã xuất hiện khi Đài Bắc Trung Hoa tận dụng tốt hơn cơ hội của mình.

Phút 77, Tanaka tung cú sút chân trái đầy uy lực, đánh bại thủ môn Thái Lan để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp đội bóng Đông Á giải tỏa bế tắc và tạo lợi thế lớn trong những phút còn lại.

Sau khi bị dẫn bàn, ĐT nữ Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, các phương án tấn công của họ tỏ ra thiếu đột biến và không gây đủ áp lực lên hàng thủ đối phương.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Đài Bắc Trung Hoa vẫn tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Đài Bắc Trung Hoa không cần ghi thêm bàn khi thế trận đã được kiểm soát tương đối chắc chắn.

Thất bại này khiến ĐT nữ Thái Lan gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ngược lại, chiến thắng giúp Đài Bắc Trung Hoa sớm giành quyền vượt qua vòng bảng với thành tích 6 điểm sau 2 trận đã đấu.

Quách Khiêm/VOV.VN
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