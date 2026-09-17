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U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 14:56, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

Theo danh sách 29 cầu thủ U17 Việt Nam được HLV Cristiano Roland lựa chọn cho đợt tập trung lần này, lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham gia hành trình tại VCK U17 châu Á 2026.

u17 viet nam chot danh sach tham du u17 world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam tiếp tục sử dụng lực lượng nòng cốt là những Chiến binh U17 đã tạo nên thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công An Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công-Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

Với lực lượng được mở rộng, đợt tập trung lần này sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

u17 viet nam chot danh sach tham du u17 world cup 2026 hinh anh 2
Danh sách 29 cầu thủ U17 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20/9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA U17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.

u17 viet nam chot danh sach tham du u17 world cup 2026 hinh anh 3
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại bảng G VCK U17 World Cup 2026. 
PV/VOV.VN
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