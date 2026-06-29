English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tham dự PPA Asia 500 Tokyo Open 2026

Thứ Hai, 17:09, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải pickleball quốc tế PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/7 tại Tokyo (Nhật Bản) quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu châu Á và thế giới. Giải đấu được tường thuật trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.

Giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia và là chặng PPA Asia 500 thứ tư trong mùa giải 2026, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 50.000 USD. Các nhà vô địch ở mỗi nội dung sẽ nhận được 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia, qua đó tạo ra cuộc cạnh tranh quan trọng trong cuộc đua tích lũy điểm số mùa giải.

Dai dien duy nhat cua pickleball viet nam tham du ppa asia 500 tokyo open 2026 hinh anh 1

Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Tachikawa Tachihi, nằm ở phía tây Tokyo, một trong những địa điểm thể thao hiện đại nhất thủ đô Nhật Bản, với hệ thống điều hòa, khán đài lớn và hạ tầng phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế. PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ sử dụng 11 sân đấu trong nhà cùng mặt sân chuyên dụng PickleRoll dành riêng cho pickleball. Chỉ cách ga Tachihi khoảng một phút đi bộ, đây cũng là địa điểm lý tưởng cho việc di chuyển dành cho các vận động viên và khán giả. 

Theo lịch thi đấu, các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra liên tục trong bốn ngày với vòng loại, vòng chính, bán kết và chung kết ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh hệ chuyên nghiệp, giải còn tổ chức các nội dung phong trào và lứa tuổi, thu hút đông đảo vận động viên trong khu vực tham gia.

Dai dien duy nhat cua pickleball viet nam tham du ppa asia 500 tokyo open 2026 hinh anh 2

Ở nội dung đơn nam, Zane Ford được xếp hạt giống số 1. Tay vợt người Mỹ hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng đơn nam PPA và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, Tama Shimabukuro, tay vợt mang dòng máu Nhật Bản, được xếp hạt giống số 2 và đang giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng đơn nam PPA.

Ở nội dung nữ, Kiora Kunimoto trở thành gương mặt đáng chú ý nhất khi được xếp hạt giống số 1 đơn nữ. Tay vợt gốc Nhật hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đơn nữ PPA và được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn với khán giả chủ nhà.

Dai dien duy nhat cua pickleball viet nam tham du ppa asia 500 tokyo open 2026 hinh anh 3

Đối với đoàn Việt Nam, Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất góp mặt tại giải đấu năm nay. Tay vợt Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây tiếp tục là cơ hội để Sophia tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như cạnh tranh điểm số trên hệ thống PPA Tour Asia. Một số tay vợt Việt Nam khác đã đăng ký tham dự nhưng không thể đến Nhật Bản do gặp trục trặc về thủ tục visa. Điều này khiến sự hiện diện của pickleball Việt Nam tại Tokyo năm nay trở nên hạn chế hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Dai dien duy nhat cua pickleball viet nam tham du ppa asia 500 tokyo open 2026 hinh anh 4
Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

PPA Tour Asia được thành lập từ năm 2025 nhằm mở rộng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đến khu vực châu Á. Mùa giải 2026 dự kiến tổ chức khoảng 10 giải đấu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc). Sau các chặng Kuala Lumpur, Macau và Bắc Kinh, Tokyo là điểm dừng tiếp theo của hệ thống PPA Asia trước khi các tay vợt tiếp tục tranh tài tại Singapore và TP.HCM trong những tháng tới.

Với thông điệp “Courts. Culture. Tokyo.”, ban tổ chức PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 mong muốn sự kiện trở thành điểm giao thoa, kết hợp giữa thể thao đỉnh cao với đời sống văn hóa, nhịp sống hiện đại và những giá trị đặc trưng của Tokyo. FPT Play tiếp tục là đối tác duy nhất đồng hành cùng PPA Tour Asia để đưa những màn so tài đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Các trận đấu thuộc PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ được FPT Play truyền hình trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam. Người hâm mộ có thể theo dõi hành trình tranh tài của các tay vợt hàng đầu thế giới cũng như đại diện Việt Nam duy nhất, Sophia Huỳnh Trần trên ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn từ ngày 1/7.

Phạm Ngọc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lý Hoàng Nam liên tiếp thắng trận trong ngày tái xuất PPA Tour Asia
Lý Hoàng Nam liên tiếp thắng trận trong ngày tái xuất PPA Tour Asia

VOV.VN - Lý Hoàng Nam giành quyền vào vòng 1/32 nội dung đơn nam và vòng 1/16 nội dung đôi nam khi giải pickleball PPA Asia 500 Beijing Open 2026 khởi tranh ngày 17/6.

Lý Hoàng Nam liên tiếp thắng trận trong ngày tái xuất PPA Tour Asia

Lý Hoàng Nam liên tiếp thắng trận trong ngày tái xuất PPA Tour Asia

VOV.VN - Lý Hoàng Nam giành quyền vào vòng 1/32 nội dung đơn nam và vòng 1/16 nội dung đôi nam khi giải pickleball PPA Asia 500 Beijing Open 2026 khởi tranh ngày 17/6.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển quyết tâm chinh phục PPA Asia 500 Beijing Open
Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển quyết tâm chinh phục PPA Asia 500 Beijing Open

VOV.VN - Từ ngày 17-21/6, giải đấu pickleball chuyên nghiệp PPA Asia 500 Beijing Open 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Tennis Quốc gia Trung Quốc (National Tennis Center) tại Bắc Kinh. Sự kiện sẽ được trình chiếu trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển quyết tâm chinh phục PPA Asia 500 Beijing Open

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển quyết tâm chinh phục PPA Asia 500 Beijing Open

VOV.VN - Từ ngày 17-21/6, giải đấu pickleball chuyên nghiệp PPA Asia 500 Beijing Open 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Tennis Quốc gia Trung Quốc (National Tennis Center) tại Bắc Kinh. Sự kiện sẽ được trình chiếu trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026
Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt
Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế