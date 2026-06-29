Đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tham dự PPA Asia 500 Tokyo Open 2026

Giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia và là chặng PPA Asia 500 thứ tư trong mùa giải 2026, có tổng giá trị giải thưởng lên tới 50.000 USD. Các nhà vô địch ở mỗi nội dung sẽ nhận được 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia, qua đó tạo ra cuộc cạnh tranh quan trọng trong cuộc đua tích lũy điểm số mùa giải.

Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Tachikawa Tachihi, nằm ở phía tây Tokyo, một trong những địa điểm thể thao hiện đại nhất thủ đô Nhật Bản, với hệ thống điều hòa, khán đài lớn và hạ tầng phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế. PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ sử dụng 11 sân đấu trong nhà cùng mặt sân chuyên dụng PickleRoll dành riêng cho pickleball. Chỉ cách ga Tachihi khoảng một phút đi bộ, đây cũng là địa điểm lý tưởng cho việc di chuyển dành cho các vận động viên và khán giả.

Theo lịch thi đấu, các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra liên tục trong bốn ngày với vòng loại, vòng chính, bán kết và chung kết ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh hệ chuyên nghiệp, giải còn tổ chức các nội dung phong trào và lứa tuổi, thu hút đông đảo vận động viên trong khu vực tham gia.

Ở nội dung đơn nam, Zane Ford được xếp hạt giống số 1. Tay vợt người Mỹ hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng đơn nam PPA và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, Tama Shimabukuro, tay vợt mang dòng máu Nhật Bản, được xếp hạt giống số 2 và đang giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng đơn nam PPA.

Ở nội dung nữ, Kiora Kunimoto trở thành gương mặt đáng chú ý nhất khi được xếp hạt giống số 1 đơn nữ. Tay vợt gốc Nhật hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đơn nữ PPA và được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn với khán giả chủ nhà.

Đối với đoàn Việt Nam, Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất góp mặt tại giải đấu năm nay. Tay vợt Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây tiếp tục là cơ hội để Sophia tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như cạnh tranh điểm số trên hệ thống PPA Tour Asia. Một số tay vợt Việt Nam khác đã đăng ký tham dự nhưng không thể đến Nhật Bản do gặp trục trặc về thủ tục visa. Điều này khiến sự hiện diện của pickleball Việt Nam tại Tokyo năm nay trở nên hạn chế hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Tay vợt Sophia Huỳnh Trần

PPA Tour Asia được thành lập từ năm 2025 nhằm mở rộng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đến khu vực châu Á. Mùa giải 2026 dự kiến tổ chức khoảng 10 giải đấu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc). Sau các chặng Kuala Lumpur, Macau và Bắc Kinh, Tokyo là điểm dừng tiếp theo của hệ thống PPA Asia trước khi các tay vợt tiếp tục tranh tài tại Singapore và TP.HCM trong những tháng tới.

Với thông điệp “Courts. Culture. Tokyo.”, ban tổ chức PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 mong muốn sự kiện trở thành điểm giao thoa, kết hợp giữa thể thao đỉnh cao với đời sống văn hóa, nhịp sống hiện đại và những giá trị đặc trưng của Tokyo. FPT Play tiếp tục là đối tác duy nhất đồng hành cùng PPA Tour Asia để đưa những màn so tài đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Các trận đấu thuộc PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 sẽ được FPT Play truyền hình trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam. Người hâm mộ có thể theo dõi hành trình tranh tài của các tay vợt hàng đầu thế giới cũng như đại diện Việt Nam duy nhất, Sophia Huỳnh Trần trên ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn từ ngày 1/7.