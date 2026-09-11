Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 11/9: MU thắng đậm Sabah
Thứ Sáu, 03:58, 11/09/2026
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 11/9: MU thắng đậm 4-0 trong cuộc tiếp đón Sabah trên sân Old Trafford.
Sabah nhập cuộc tự tin trong chuyến làm khách tại sân Old Trafford nhưng tinh thần không đủ giúp đội bóng Azerbaijan trụ vững trước sức mạnh vượt trội của MU. Quỷ đỏ khẳng định sự chênh lệch đẳng cấp khi giành chiến thắng 4-0 dù thi đấu nhàn nhã.
Cunha mở tỷ số cho MU với pha dứt điểm cận thành ở phút 27. Trước khi bước vào giờ nghỉ, MU liên tiếp ghi bàn khi Bruno Fernandes và Sesko lần lượt tỏa sáng ở phút 42 và 46. Sau đó, Lisandro Martinez ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà ở phút 68.
Chiến thắng 4-0 trước Sabah đánh dấu sự trở lại ấn tượng của MU ở Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng. Đây cũng là bước chạy đà thuận lợi cho thầy trò HLV Michael Carrik trước khi bước vào trận derby với Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
03:54
HẾT GIỜ!!! MU thắng tưng bừng 4-0 trong cuộc tiếp đón Sabah và có ngày tái xuất ấn tượng ở Cúp C1 châu Âu.
03:52
90'+1: BÓNG DỘI XÀ NGANG!!! Thần may mắn cứu MU thoát thua trước pha đánh đầu cận thành của Mbina.
03:46
86': KHÔNG VÀO!!! Hàng thủ MU bất ngờ "để xổng" tiền đạo Sabah. Mickels đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc.
03:45
83': Xử lý ấn tượng!!! Zirkzee liên tiếp có những pha phô diễn kỹ thuật giữa vòng vây của các cầu thủ Sabah khiến các khán giả trên sân Old Trafford tán thưởng.
03:38
77': Sabah cố gắng vùng lên!!! Đội khách chủ động cầm bóng và triển khai những pha tấn công sau khi MU rút bớt các trụ cột rời sân. Tuy nhiên, những ý tưởng tấn công của Sabah vẫn chưa thể làm khó đội chủ nhà.
03:31
71': MU tung bộ đôi tài năng trẻ vào sân!!! Amass, Lacey thay thế Dorgu, Mbeumo.
03:29
68': VÀO!!! MU 4-0 Sabah
Bruno Fernandes bấm bóng tinh tế trong tình huống đá phạt. Zirkzee xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha đánh gót khiến hàng thủ Sabah hỗn loạn. Lisandro Martinez nhanh chân dứt điểm thành bàn.
03:23
64': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! MU đưa Zirkzee, Santos vào thế chỗ Sesko, Mainoo. Sabah rút Parris rời sân nhường chỗ cho Isayev.
03:21
61': Cứu thua ấn tượng!!! Cunha tung cú sửa lòng về góc xa sau pha phối hợp một chạm tinh tế. Tuy nhiên, thủ môn Pokatilov bay người bắt gọn bóng.
03:18
57': Dứt điểm!!! Mazroui đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái vọt xà ngang.
03:14
50': MU giảm tốc!!! Sau khi đẩy cao tốc độ và cuốn phăng Sabah trong quãng thời gian cuối hiệp 1, MU thi đấu chậm rãi trong những phút đầu hiệp 2. Trong khi đó, Sabah tỏ ra xuống tinh thần và không còn tạo ra những pha triển khai bóng tự tin như trước.
03:05
46': MU thay người sau giờ nghỉ!!! Mount thế chỗ Tielemans ở hàng tiền vệ.
03:05
Hiệp 2 bắt đầu!!! Sabah giao bóng
02:50
Hiệp 1 kết thúc!!! MU bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Sabah 3-0.
02:48
45': VÀO!!! MU 3-0 Sabah
Sesko thoát xuống đón đường chọc khe của Mbeumo, bình tĩnh vượt qua thủ môn Pokatilov và ghi bàn vào lưới trống.
02:46
42': VÀO!!! MU 2-0 Sabah
MU nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mãn nhãn. Tielemans xâm nhập vòng cấm rồi xoay người nhả bóng tinh tế. Bruno Fernandes dễ dàng dứt điểm tung lưới Sabah.
02:40
36': MU thót tim!!! Hàng phòng ngự MU thi đấu mất tập trung và suýt nhận bàn thua khi Parris tạt bóng cho Mickels đánh đầu sạt cột dọc.
02:37
33': SUÝT CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Dorgu thực hiện quả tạt từ cánh trái, Sesko dứt điểm ngẫu hứng đưa bóng đi chệch cột dọc.
02:34
31': Sai lầm!!! Hậu vệ Sabah bất ngờ phá bóng hụt, Dorgu chớp thời cơ tung cú sút nhưng lại đưa bóng đập trúng chân đối phương.
02:29
27': VÀO!!! MU 1-0 Sabah
Dorgu thực hiện đường chuyền dọn cỗ từ cánh trái. Cunha băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho MU.
02:27
24': KHÔNG VÀO!!! Mbeumo đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Pokatilov.
02:26
02:22
18': MU đáp trả!!! Tình huống ép sân của MU kết thúc với cú sút đập chân đối phương đi vọt xà từ Bruno Fernandes.
02:21
17': Sabah tấn công!!! Thủ môn Lammens bắt gọn cú đá nửa chuyền nửa sút của Parris.
02:18
14': Tình huống vô duyên!!! MU phối hợp nhịp nhàng để đưa bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, Dorgu lại để bóng chạm tay rất vụng về và bị thổi phạt.
02:12
8': Cơ hội đầu tiên!!! Cunha đón đường chọc khe của Mbeumo rồi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn bên phía Sabah.
02:09
5': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ Sabah cho rằng Dorgu dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
02:02
Trận đấu bắt đầu!!! MU giao bóng
01:42
01:08
01:06
10:44
MU được đánh giá vượt trội trước cuộc tiếp đón Sabah trên sân nhà Old Trafford. Một chiến thắng trước Sabah sẽ là cột mốc đẹp để đánh dấu sự trở lại của MU ở đấu trường Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng.
Nếu như MU giành trọn 3 điểm trước Sabah, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ có thành tích toàn thắng ở lượt trận ra quân Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City hạ gục Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge 3-2.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD