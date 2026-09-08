Lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027

Lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs CAHN

Theo lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel vs CAHN sẽ so tài vào lúc 19h15 ngày 10/9 trên sân Hàng Đẫy. Đây là cuộc đọ sức của hai đội bóng có thứ hạng cao nhất ở mùa giải trước.

Với tư cách là đương kim vô địch, CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Polking cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs CAHN diễn ra vào lúc 19h15 ngày 10/9.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027 lại đang nghiêng về phía đội bóng áo lính. Theo đó, trong 10 lần đọ sức gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất là tháng 6/2026, Thể Công Viettel thắng 1-0 trước CAHN.

HLV Popov có thành tích tốt hơn HLV Polking

Trên băng ghế huấn luyện HLV Popov cũng có thành tích đối đầu tốt hơn so với HLV Polking. Theo đó, HLV Popov thắng 4, hòa 1 và thua 2. Ba trận đấu gần đây nhất, HLV Popov đều bất bại trước thuyền trưởng bên phía đội bóng ngành công an.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs CAHN tại vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 10/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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