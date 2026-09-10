Kết quả V-League 2026/27: CLB CAHN thắng Thể Công Viettel trong thế thiếu người
VOV.VN - Stefan Mauk ghi bàn ở phút bù giờ giúp CLB CAHN giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trong trận đấu tâm điểm vòng 2 V-League 2026/2027.
CLB CAHN tạo ra thế trận lấn lướt và hàng loạt cơ hội trong trận derby Thủ đô với Thể Công Viettel. Dẫu vậy, nhà ĐKVĐ V-League lại rơi vào cảnh thiếu người ở phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài tham khảo VAR và xác định Đoàn Văn Hậu đã đạp vào chân Doãn Ngọc Tân trong pha tranh chấp ở giữa sân.
Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel lại tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công và không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Thậm chí, Thể Công Viettel còn phải trải qua những phen thót tim khi CLB CAHN phản công.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+3. Stefan Mauk bật cao đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha treo bóng của Lê Văn Đô, ghi bàn thắng duy nhất trong trận này và mang về chiến thắng cho CLB CAHN.
Thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trong trận đấu sớm nhất vòng 2 V-League 2026/2027, CLB CAHN tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.