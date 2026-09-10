Kết quả V-League 2026/27: CLB CAHN thắng Thể Công Viettel trong thế thiếu người

CLB CAHN tạo ra thế trận lấn lướt và hàng loạt cơ hội trong trận derby Thủ đô với Thể Công Viettel. Dẫu vậy, nhà ĐKVĐ V-League lại rơi vào cảnh thiếu người ở phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài tham khảo VAR và xác định Đoàn Văn Hậu đã đạp vào chân Doãn Ngọc Tân trong pha tranh chấp ở giữa sân.

Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel lại tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công và không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Thậm chí, Thể Công Viettel còn phải trải qua những phen thót tim khi CLB CAHN phản công.

CLB CAHN giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Thể Công Viettel. (Ảnh: Như Đạt)

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+3. Stefan Mauk bật cao đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha treo bóng của Lê Văn Đô, ghi bàn thắng duy nhất trong trận này và mang về chiến thắng cho CLB CAHN.

Thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trong trận đấu sớm nhất vòng 2 V-League 2026/2027, CLB CAHN tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.

18:30 Tin bóng đá 10-9: Đối thủ của ĐT Việt Nam thiếu nhiều trụ cột tại FIFA ASEAN Cup VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 10-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của ĐT Việt Nam thiếu nhiều trụ cột tại FIFA ASEAN Cup 2026; MU đại chiến Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27; Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU gặp đối thủ yếu… Trực tiếp MU vs Sabah vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 VOV.VN - Trực tiếp MU vs Sabah trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford. 10:16 Thể Công Viettel có thành tích đối đầu nhỉnh hơn dù CLB CAHN được đánh giá cao hơn trước trận đấu ở vòng 2 V-League 2026/2027. (Ảnh: Hoài Thương) Với tư cách là đương kim vô địch, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Polking cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027 lại đang nghiêng về phía đội bóng áo lính. Theo đó, trong 10 lần đọ sức gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất là tháng 6/2026, Thể Công Viettel thắng 1-0 trước CAHN. Trên băng ghế huấn luyện HLV Popov cũng có thành tích đối đầu tốt hơn so với HLV Polking. Theo đó, HLV Popov thắng 4, hòa 1 và thua 2. Ba trận đấu gần đây nhất, HLV Popov đều bất bại trước thuyền trưởng bên phía đội bóng ngành công an. 10:22 Thể Công Viettel thắng Đồng Nai 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027 Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 10:27 CLB CAHN thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027 Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 10:28 18:26 Danh sách đăng ký thi đấu của CLB CAHN. (Ảnh: CLB) Danh sách đăng ký thi đấu của Thể Công Viettel. (Ảnh: CLB) Nhóm cầu thủ đá chính của CLB CAHN khởi động. (Ảnh: Hoài Thương) Tiền vệ Stefan Mauk là 1 trong 2 ngoại binh đá chính của CLB CAHN. (Ảnh: Hoài Thương) Quang Hải rất có duyên với mành lưới Thể Công Viettel. (Ảnh: Hoài Thương) 19:15 Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng Thể Công Viettel ra sân trong trang phục màu đỏ còn CLB CAHN sử dụng áo đấu màu xanh thẫm. (Ảnh: Như Đạt) 19:21 5': Cơ hội đầu tiên thuộc về CLB CAHN!!! Kevin Phạm Ba tung cú sút chệch cột dọc sau pha phối hợp trung lộ. 19:28 10': Thế trận căng như dây đàn!!! CLB CAHN chủ động kiểm soát bóng và liên tục tạo áp lực lên hàng phòng ngự Thể Công Viettel. Trong khi đó, đội bóng áo đỏ kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội phản công với mũi nhọn Ribamar. 19:32 Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và CLB CAHN diễn ra rất quyết liệt. (Ảnh: Như Đạt) Cuộc đối đầu giữa tiền đạo Ribamar và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là điểm nóng trên sân. (Ảnh: Như Đạt) 19:35 17': Nỗ lực bất thành!!! Koko làm tường cho Quang Hải thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự Thể Công Viettel nhưng trung vệ Colonna kịp lùi về phá bóng giải nguy. 19:36 18': Dứt điểm!!! Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa vọt xà ngang khi bóng bật ra sau tình huống phạt góc của CLB CAHN. 19:43 23': Thể Công Viettel vẫn chưa có cơ hội!!! Lối chơi rình rập của Thể Công Viettel vẫn chưa được chuyển hóa thành cơ hội dứt điểm sau nửa đầu hiệp 1 mà mới chỉ tạo ra những đợt lên bóng khiến CLB CAHN phải cảnh giác. 19:46 HLV Popov và HLV Polking có màn đấu trí cân não. (Ảnh: Như Đạt) Thể Công Viettel vẫn chưa thể tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự. (Ảnh: Minh Dân) 19:47 30': Nguy hiểm!!! Koko xử lý dũng mãnh giữa vòng vây của 4 cầu thủ Thể Công Viettel rồi xoay người tung cú sút vọt xà ngang. 19:54 38': KHÔNG VÀO!!! Đình Bắc tung cú sút phạt tinh quái khiến thủ môn Văn Việt vất vả đẩy bóng ra. Tiếc rằng, Kevin Phạm Ba không thể tận dụng cơ hội dứt điểm bồi. 19:59 41': Thể Công Viettel thót tim!!! Adou Minh tung đường căng ngang khó chịu, Koko dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Việt phản xạ cứu thua xuất thần. 20:01 45': Sai lầm!!! Andre Luiz trượt chân và mất bóng vô duyên ở giữa sân. May cho Thể Công Viettel, Kyle Colonna kịp ngăn chặn pha đột phá của Stefan Mauk, sửa sai cho đồng đội. 20:03 45'+3: Thể Công Viettel bỏ lỡ thời cơ!!! Phan Tuấn Tài kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút phạt của Nata đưa bóng đi vọt xà ngang. 20:05 Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel và CLB CAHN bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. CLB CAHN thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. (Ảnh: Hoài Thương) Hàng phòng ngự Thể Công Vietttel thi đấu lỳ lợm. (Ảnh: Như Đạt) 20:19 Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB CAHN giao bóng 20:25 49': Va chạm nảy lửa!!! Nata nằm sân đau đớn sau pha tranh chấp quyết liệt với Cao Pendant Quang Vinh ở giữa sân. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ của CLB CAHN không phạm lỗi. 20:33 55': Thế trận giằng co!!! Tốc độ trong những phút đầu hiệp 2 chậm hơn so với hiệp 1 và trận đấu bị xé vụn bởi những pha va chạm giữa đôi bên. Trận đấu bị xé vụn trong những phút đầu hiệp 2. (Ảnh: Như Đạt) 20:38 61': THỂ CÔNG VIETTEL SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Triệu Việt Hưng thực hiện quả tạt từ cánh trái, Andre Luiz băng vào đánh đầu sạt cột dọc. Khung thành của Nguyễn Filip vừa trải qua tình huống báo động. (Ảnh: Hoài Thương) 20:39 63': CLB CAHN thay liền 3 người!!! Đình Bắc, Adou Minh, Lê Phạm Thành Long rời sân nhường chỗ cho Alan, Putros, Lê Văn Đô. 20:45 69': ĐOÀN VĂN HẬU BỊ TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ với Đoàn Văn Hậu sau tình huống đạp vào chân Doãn Ngọc Tân. CLB CAHN chỉ còn 10 người trên sân. Tình huống Đoàn Văn Hậu đạp vào chân Doãn Ngọc Tân. (Ảnh: Như Đạt) Trọng tài rút thẻ đỏ với Đoàn Văn Hậu sau khi tham khảo VAR. (Ảnh: Hoài Thương) 20:50 72': Doãn Ngọc Tân không thể tiếp tục thi đấu!!! Doãn Ngọc Tân tỏ ra cực kỳ đau đớn sau pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu và phải rời sân nhường chỗ cho Văn Tú. Trong khi đó, CLB CAHN buộc phải rút tiền đạo Koko rời sân nhường chỗ cho hậu vệ Ngọc Tín để cân bằng đội hình. 20:50 75': Cứu thua ấn tượng!!! Thủ môn Nguyễn Filip đổ người bắt gọn pha đánh đầu của Nata. 20:56 79': Quyết định táo bạo!!! Paulinho bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch khung thành CLB CAHN trong gang tấc. Paulinho tung cú sút uy lực. (Ảnh: Hoài Thương) 21:00 83': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! CLB CAHN tạo ra tình thế 4 đấu 2 trong đợt phản công nhưng lại phối hợp không ăn ý. Trong khi đó, các cầu thủ Thể Công Viettel lùi về rất nhanh để hóa giải nguy hiểm. 21:05 88': Thể Công Viettel bế tắc!!! Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn chưa thể chuyển hóa lợi thế quân số thành những cơ hội nguy hiểm thực sự. 21:07 90'+2: KHÔNG VÀO!!! Alan kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Thể Công Viettel. Lê Văn Đô tung cú sút phạt hiểm hóc về góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Văn Việt có pha bay người cứu thua ngoạn mục. 21:08 90'+3: VÀO!!! Thể Công Viettel 0-1 CLB CAHN Stefan Mauk bật cao đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha treo bóng của Lê Văn Đô, mở tỷ số cho CLB CAHN. Stefan Mauk cởi áo ăn mừng sau pha ghi bàn. (Ảnh: Như Đạt) HLV Mano Polking ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng ở phút bù giờ. (Ảnh: Hoài Thương) 21:11 HẾT GIỜ!!! CLB CAHN giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trong trận đấu tâm điểm vòng 2 V-League 2026/2027 dù phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu.