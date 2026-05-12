Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026: Messi lĩnh xướng, 6 nhà vô địch bị loại

Thứ Ba, 10:00, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách ĐT Argentina dự World Cup 2026 sơ bộ gồm 55 cầu thủ, trong đó đương nhiên siêu sao Lionel Messi là nhân tố đáng chú ý nhất.

HLV Scaloni của ĐT Argentina vừa công bố danh sách sơ bộ ĐT Argentina dự World Cup 2026 gồm 55 cầu thủ. Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là cái tên Lionel Messi. 

danh sach Dt argentina du world cup 2026 messi linh xuong, 6 nha vo dich bi loai hinh anh 1
Messi vẫn sẽ là nhân tố chủ lực của ĐT Argentina ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters). 

Siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 39 trong thời gian World Cup 2026 diễn ra và anh tiếp tục là hạt nhân chính trong lối chơi của đội tuyển đang là ĐKVĐ World Cup. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của cá nhân Messi. 

Do danh sách bao gồm đến 55 cầu thủ nên hầu hết nhưng gương mặt đáng chú ý nhất của bóng đá Argentina đều có tên. Tuy vậy, vẫn có 6 người từng giành chức vô địch World Cup 2022 sẽ không còn cơ hội để tranh tài tại World Cup 2026 gồm: Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Papu Gómez và Paulo Dybala. 

Trong đó, Franco Armani, Ángel Di María và Papu Gómez đã lớn tuổi, trong khi các nhân tố còn lại phần nào không giữ được phong độ đủ tốt. 

danh sach Dt argentina du world cup 2026 messi linh xuong, 6 nha vo dich bi loai hinh anh 2
Danh sách chi tiết. 

Theo quy định, mỗi đội tuyển được đăng kí chính thức 26 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2026. HLV Scaloni dự kiến sẽ chốt danh sách chính thức trước 2 trận giao hữu với Honduras (6/6) và Iceland (9/6).

Ở VCK World Cup 2026, ĐT Argentina nằm ở bảng C cùng với 3 đối thủ là Algeria, Áo và Jordan. Thầy trò Scaloni sẽ đá trận mở màn với Algeria vào ngày 16/6.

PV/VOV.VN
Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"
VOV.VN - Trong trận đấu Inter Miami được dẫn dắt bởi một HLV mới, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng này giành chiến thắng ở MLS.

Lionel Messi mua lại CLB giàu truyền thống ở Tây Ban Nha
VOV.VN - Lionel Messi đã hoàn tất việc mua lại CLB Cornella, một trong những đội bóng giàu truyền thống về công tác đào tạo trẻ tại Tây Ban Nha.

"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup
VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

