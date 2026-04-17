Lionel Messi mua lại CLB giàu truyền thống ở Tây Ban Nha

CLB Cornella tại giải hạng 5 Tây Ban Nha thông báo, Lionel Messi đã hoàn tất việc mua lại đội bóng. Trước đó, siêu sao người Argentina từng cùng Luis Suarez tham gia sở hữu CLB Deportivo LSM tại Uruguay.

Cornella được thành lập năm 1951 và là một trong những cái nôi đào tạo trẻ có tiếng tại xứ Catalan. Đây là nơi từng phát hiện và bồi dưỡng tài năng của những cầu thủ nổi tiếng như Jordi Alba, Gerard Martín, David Raya khi còn nhỏ.

“Sự xuất hiện của Lionel Messi đánh dấu một chương mới trong lịch sử CLB, thúc đẩy sự phát triển cả về phương diện thể thao lẫn cơ cấu tổ chức, đồng thời củng cố nền tảng và tiếp tục sự đầu tư vào công tác đào tạo các tài năng trẻ” – Thông báo từ phía Cornella cho hay.

Đội bóng Tây Ban Nha cho biết thêm: “Dự án sẽ tập trung vào tầm nhìn dài hạn, kết hợp tham vọng, tính bền vững và mối liên kết với cộng đồng địa phương”.

Việc mua lại CLB Cornella cũng thể hiện tâm huyết của Lionel Messi với bóng đá trẻ, sau khi từng tổ chức Messi Cup cho 8 đội bóng U16 tại sân vận động Chase hồi tháng 12/2025.