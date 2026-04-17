Lionel Messi mua lại CLB giàu truyền thống ở Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 11:20, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lionel Messi đã hoàn tất việc mua lại CLB Cornella, một trong những đội bóng giàu truyền thống về công tác đào tạo trẻ tại Tây Ban Nha.

CLB Cornella tại giải hạng 5 Tây Ban Nha thông báo, Lionel Messi đã hoàn tất việc mua lại đội bóng. Trước đó, siêu sao người Argentina từng cùng Luis Suarez tham gia sở hữu CLB Deportivo LSM tại Uruguay.

Cornella được thành lập năm 1951 và là một trong những cái nôi đào tạo trẻ có tiếng tại xứ Catalan. Đây là nơi từng phát hiện và bồi dưỡng tài năng của những cầu thủ nổi tiếng như Jordi Alba, Gerard Martín, David Raya khi còn nhỏ.

lionel messi mua lai clb giau truyen thong o tay ban nha hinh anh 1
Lionel Messi mua lại CLB Cornella tại Tây Ban Nha

“Sự xuất hiện của Lionel Messi đánh dấu một chương mới trong lịch sử CLB, thúc đẩy sự phát triển cả về phương diện thể thao lẫn cơ cấu tổ chức, đồng thời củng cố nền tảng và tiếp tục sự đầu tư vào công tác đào tạo các tài năng trẻ” – Thông báo từ phía Cornella cho hay.

Đội bóng Tây Ban Nha cho biết thêm: “Dự án sẽ tập trung vào tầm nhìn dài hạn, kết hợp tham vọng, tính bền vững và mối liên kết với cộng đồng địa phương”.

Việc mua lại CLB Cornella cũng thể hiện tâm huyết của Lionel Messi với bóng đá trẻ, sau khi từng tổ chức Messi Cup cho 8 đội bóng U16 tại sân vận động Chase hồi tháng 12/2025.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

Messi ghi bàn trong ngày Inter Miami khai trương sân mới

VOV.VN - Lionel Messi ghi bàn trong ngày đặc biệt khi Inter Miami chính thức khánh thành sân vận động mới có sức chứa 26.000 chỗ.

VOV.VN - Lionel Messi ghi bàn trong ngày đặc biệt khi Inter Miami chính thức khánh thành sân vận động mới có sức chứa 26.000 chỗ.

Messi nhường đồng đội sút penalty trong chiến thắng "5 sao" của ĐT Argentina

VOV.VN - Lionel Messi gây chú ý khi nhường đồng đội Nicolas Otamendi sút penalty trong chiến thắng 5-0 của ĐT Argentina trước ĐT Zambia.

VOV.VN - Lionel Messi gây chú ý khi nhường đồng đội Nicolas Otamendi sút penalty trong chiến thắng 5-0 của ĐT Argentina trước ĐT Zambia.

