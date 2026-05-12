Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Yamal chấn thương vẫn được gọi

HLV Luis de la Fuente của ĐT Tây Ban Nha vừa công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội bóng này sẽ tham dự VCK World Cup 2026.

Theo đó, chi tiết đáng chú ý nhất là việc bộ đôi Lamine Yamal và Nico Williams vẫn có tên dù đang bị chấn thương. Nico Williams được cho là kịp bình phục ngay trước khi VCK World Cup 2026 khởi tranh trong khi Lamine Yamal thậm chí có thể phải nghỉ từ 1 đến 2 trận đầu tiên của ĐT Tây Ban Nha.

Theo Marca, HLV Luis de la Fuente vẫn gọi hai cầu thủ này là bởi FIFA quy định chỉ những cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ mới được dự World Cup 2026, kể cả khi họ có xuất hiện theo dạng bổ sung sau ngày chốt danh sách cuối cùng.

Lamine Yamal và Nico Williams là hai nhân tố quan trọng nhất giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Nếu bộ đôi này tham dự World Cup 2026 với thể trạng không phải tốt nhất, sức mạnh của La Roja tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chắc chắn bị ảnh hưởng.

Sau trận ra quân gặp Cape Verde ngày 15/6, ĐT Tây Ban Nha sẽ lần lượt gặp Saudi Arabia (21/6) và Uruguay (27/6) tại vòng bảng của World Cup năm nay.