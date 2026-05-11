Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

Thứ Hai, 20:59, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

Tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, những cái tên giành quyền đi tiếp và đoạt tấm vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026 gồm: U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Australia, U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Triều Tiên.

Cụ thể, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc đã thắng U17 nữ Ấn Độ 3-0, U17 nữ Nhật Bản thắng U17 nữ Hàn Quốc 1-0, U17 nữ Triều Tiên thắng U17 nữ Thái Lan 6-0. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia và đành lỗi hẹn với VCK U17 nữ World Cup 2026.

xac dinh 4 dai dien chau A du u17 nu world cup 2026 hinh anh 1
U17 nữ Trung Quốc (áo trắng), U17 nữ Triều Tiên (áo đỏ), U17 nữ Nhật Bản (áo xanh) và U17 nữ Australia (áo vàng) là 4 đại diện châu Á dự VCK U17 nữ World Cup 2026. (Ảnh: AFC)

Theo phân nhánh vòng bán kết, U17 nữ Trung Quốc sẽ chạm trán U17 nữ Triều Tiên còn U17 nữ Nhật Bản có màn tái ngộ với U17 nữ Australia sau khi từng thắng đối thủ này 5-0 ở vòng bảng.

Vòng bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới. Hai đội chiến thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào ngày 17/5.

Ngoài 4 đại diện bóng đá châu Á, các đội đã giành vé dự VCK U17 nữ World Cup 2026 gồm: Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, New Zealand, Samoa, Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Đức, Pháp, Na Uy và chủ nhà Morocco.

Hoàng Long/VOV.VN
