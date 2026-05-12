Đội tuyển đầu tiên công bố danh sách dự World Cup 2026: Cầu thủ 40 tuổi là trụ cột

Mới đây, ĐT Bosnia & Herzegovina đã trở thành đội tuyển đầu tiên công bố danh sách tham dự VCK World Cup 2026. Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách cầu thủ của Bosnia & Herzegovina là Edin Dzeko. Tiền đạo sinh năm 1986 tham dự World Cup 2026 khi ở tuổi 40.

Trong sự nghiệp của mình, Dzeko là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Bosnia & Herzegovina, góp công lớn giúp đội tuyển này lần đầu dự World Cup vào năm 2014. Dzeko cũng từng khoác áo hàng loạt CLB danh tiếng như Man City, AS Roma, Inter Milan. Bên cạnh đó, Sead Kolasinac - cựu cầu thủ Arsenal hiện thi đấu cho Atalanta và Ermedin Demirovic của Stuttgart cũng là những nhân tố quan trọng.

Danh sách cụ thể ĐT Bosnia & Herzegovina.

Theo điều lệ World Cup 2026, mỗi đội tuyển được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35-55 cầu thủ trước ngày 11/5. Ngày 1/6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Bosnia & Herzegovina quyết định công bố luôn danh sách 26 cầu thủ cộng thêm 9 người dự phòng.

Năm nay, ĐT Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup sau khi đánh bại ĐT Italia ở loạt trận play-off. Đội bóng này cùng bảng B với Canada, Qatar và Thụy Sĩ.