中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội tuyển đầu tiên công bố danh sách dự World Cup 2026: Cầu thủ 40 tuổi là trụ cột

Thứ Ba, 08:37, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội tuyển đầu tiên công bố danh sách dự World Cup 2026 với cầu thủ quan trọng nhất là nhân tố 40 tuổi.

Mới đây, ĐT Bosnia & Herzegovina đã trở thành đội tuyển đầu tiên công bố danh sách tham dự VCK World Cup 2026. Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách cầu thủ của Bosnia & Herzegovina là Edin Dzeko. Tiền đạo sinh năm 1986 tham dự World Cup 2026 khi ở tuổi 40. 

Doi tuyen dau tien cong bo danh sach du world cup 2026 cau thu 40 tuoi la tru cot hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Trong sự nghiệp của mình, Dzeko là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Bosnia & Herzegovina, góp công lớn giúp đội tuyển này lần đầu dự World Cup vào năm 2014. Dzeko cũng từng khoác áo hàng loạt CLB danh tiếng như Man City, AS Roma, Inter Milan. Bên cạnh đó, Sead Kolasinac - cựu cầu thủ Arsenal hiện thi đấu cho Atalanta và Ermedin Demirovic của Stuttgart cũng là những nhân tố quan trọng. 

Doi tuyen dau tien cong bo danh sach du world cup 2026 cau thu 40 tuoi la tru cot hinh anh 2
Danh sách cụ thể ĐT Bosnia & Herzegovina. 

Theo điều lệ World Cup 2026, mỗi đội tuyển được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35-55 cầu thủ trước ngày 11/5. Ngày 1/6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Bosnia & Herzegovina quyết định công bố luôn danh sách 26 cầu thủ cộng thêm 9 người dự phòng.

Năm nay, ĐT Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup sau khi đánh bại ĐT Italia ở loạt trận play-off. Đội bóng này cùng bảng B với Canada, Qatar và Thụy Sĩ. 

PV/VOV.VN
Tag: World Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026
Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

VOV.VN - Sau vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, AFC và FIFA đã xác định được 4 đại diện châu Á sẽ tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

HLV U17 nữ Việt Nam nói lời gan ruột khi lỗi hẹn với World Cup
HLV U17 nữ Việt Nam nói lời gan ruột khi lỗi hẹn với World Cup

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 và không giành tấm vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

HLV U17 nữ Việt Nam nói lời gan ruột khi lỗi hẹn với World Cup

HLV U17 nữ Việt Nam nói lời gan ruột khi lỗi hẹn với World Cup

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 và không giành tấm vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu
eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu

VOV.VN - Tại phiên họp truyền thông của eSports Foundation, lãnh đạo T1 và Gen.G đồng loạt khẳng định eSports World Cup (eWC) không đơn thuần là một giải đấu, mà là nền tảng mở rộng kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu.

eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu

eSports World Cup 2026: "Bệ phóng" lý tưởng xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu

VOV.VN - Tại phiên họp truyền thông của eSports Foundation, lãnh đạo T1 và Gen.G đồng loạt khẳng định eSports World Cup (eWC) không đơn thuần là một giải đấu, mà là nền tảng mở rộng kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái eSports toàn cầu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế