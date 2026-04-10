Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 Đông Nam Á: Con trai Quang Hải góp mặt

U17 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026. Đáng chú ý, danh sách này có tên tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi – con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, chân sút từng cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Đánh giá về Quang Khôi, HLV Cristiano Roland cho biết đây là cầu thủ có tiềm năng đáng ghi nhận và là cá nhân tiêu biểu của U17 Việt Nam nhưng tiền đạo này vẫn cần tiếp tục nỗ lực và tập trung hơn nữa để phát triển toàn diện trong tương lai.

Theo HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt, có khả năng tạo đột biến. Nhà cầm quân này cũng đánh giá lứa cầu thủ này có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng cá nhân cũng như khả năng phối hợp so với những năm trước.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4 tại Indonesia. Theo thể thức thi đấu, 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Timor Leste vào ngày 16/4 và đối đầu với chủ nhà U17 Indonesia vào ngày 19/4.