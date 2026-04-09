HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam

Thứ Năm, 20:06, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước ngày lên đường tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland đặt ra quyết tâm lớn với U17 Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu tiến xa nhất có thể.

Sau ba trận đấu tập, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 10/4. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đã trải qua quãng thời gian tập huấn ngắn nhưng hiệu quả, với sự tập trung cao độ của toàn đội.

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Sau một thời gian chuẩn bị ngắn nhưng đầy nỗ lực, chúng tôi đã hoàn tất những bước cuối cùng và có sự phân tích kỹ lưỡng về bảng đấu. Trận đấu mở màn với Malaysia sẽ rất khó khăn vì họ là một đối thủ nặng ký. Tuy nhiên, triết lý của chúng tôi là chuẩn bị cho từng trận đấu một và coi mỗi trận như một trận chung kết để chiến đấu hết mình”.

hlv cristiano roland huong den muc tieu lon cung u17 viet nam hinh anh 1
U17 Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực trong từng trận đấu (Ảnh: VFF)

HLV Roland cũng nhấn mạnh những kết quả tích cực trước đó là thành quả từ nỗ lực của các cầu thủ và toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này tại giải đấu.

Đánh giá về lực lượng, HLV Roland đặc biệt đề cao yếu tố tập thể thay vì phụ thuộc vào các cá nhân. Theo ông, đội hình U17 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt, có khả năng tạo đột biến, song điều quan trọng nhất vẫn là sự gắn kết và tinh thần đồng đội. 

Về mục tiêu trong giai đoạn sắp tới, HLV Roland cho biết U17 Việt Nam sẽ lần lượt chinh phục từng giải đấu, trước mắt là giải U17 Đông Nam Á 2026, sau đó hướng tới VCK U17 châu Á 2026. Khung đội hình tiếp tục được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ đã thi đấu thành công tại vòng loại, kết hợp với một số gương mặt mới đang hòa nhập nhanh chóng. 

Hướng tới mục tiêu xa hơn, chiến lược gia người Brazil khẳng định U17 Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Theo ông, những chi tiết nhỏ trong thi đấu như khả năng thích nghi với điều kiện sân bãi hay trang bị thi đấu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Vì vậy, toàn đội luôn được yêu cầu duy trì sự tập trung và nỗ lực tối đa trong từng buổi tập.

HLV Cristiano Roland khẳng định: “Chúng tôi không e sợ bất kỳ đối thủ nào và sẽ luôn thi đấu với sự dũng cảm. Mục tiêu là đi xa nhất có thể để cạnh tranh tấm vé dự World Cup”.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (16/4) và U17 Indonesia (19/4). Ba đội đứng đầu và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch
Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch

VOV.VN - U17 Việt Nam bước vào Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với quyết tâm cao nhất.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch

VOV.VN - U17 Việt Nam bước vào Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với quyết tâm cao nhất.

U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á
U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á

VOV.VN - Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã hội quân trở lại và chính thức bước vào tập luyện từ ngày 1/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á

U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á

VOV.VN - Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã hội quân trở lại và chính thức bước vào tập luyện từ ngày 1/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup
U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam đối diện với thử thách không nhỏ trong việc cạnh tranh giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam đối diện với thử thách không nhỏ trong việc cạnh tranh giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

