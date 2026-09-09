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Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026: Nhiều cầu thủ trẻ góp mặt

Thứ Tư, 15:36, 09/09/2026
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VOV.VN - Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 nhận được sự chú ý với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ để tạo lớp kế cận cho tương lai.

Danh sách U23 Việt Nam mới đây đã được công bố với 23 cái tên tham dự ASIAD 2026 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi trẻ. Cách xây dựng lực lượng này vừa hướng tới yêu cầu cạnh tranh tại ASIAD 2026, vừa tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

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Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trong năm 2026. Đội đã có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3 để tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi các cầu thủ có cơ hội cọ xát với U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

Việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD. Theo định hướng của LĐBĐVN, U23 Việt Nam đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á. Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam nằm ở bảng C lần lượt gặp U23 Kuwait (15/9), U23 Philippines (18/9) và U23 Uzbekistan (22/9). Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.

PV/VOV.VN
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