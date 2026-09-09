Chủ tịch VFF đảm nhiệm cương vị trưởng ban điều hành bóng đá nam ASIAD 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026, diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Đây không phải lần đầu tiên ông Trần Quốc Tuấn được giao trọng trách trong công tác điều hành môn bóng đá tại đấu trường ASIAD.

Tại ASIAD 17 năm 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), ông Trần Quốc Tuấn từng đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá, trực tiếp tham gia công tác điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn của môn bóng đá tại Đại hội. Gần đây nhất, tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được AFC giao nhiệm vụ Trưởng đoàn bóng đá nam và nữ của AFC tại Đại hội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Trong những năm qua, ông Trần Quốc Tuấn đã tham gia, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế. Tháng 10/2025, FIFA chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông làm thành viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Quyết định được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2/10/2025. Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng thuộc hệ thống FIFA.

Ở cấp độ châu lục, ông Trần Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Ban Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC trong nhiệm kỳ hiện tại.

Với việc được AFC giao trọng trách tại ASIAD 2026, ông Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp tham gia công tác điều hành môn bóng đá nam tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất châu Á, qua đó góp phần đảm bảo công tác tổ chức, điều hành giải đấu được triển khai theo các tiêu chuẩn của AFC và Ban Tổ chức Đại hội.

ASIAD lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Riêng môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 15/9, với 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Kuwait (15/9), U23 Philippines (18/9) và U23 Uzbekistan (22/9). Trận ra quân gặp U23 Kuwait sẽ diễn ra lúc 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 15/9 tại Nagoya City Mizuho (Nagoya).

Để chuẩn bị cho ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã trải qua hai đợt tập trung trong năm nay. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 3, đội tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 và có cơ hội cọ xát với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đợt tập trung thứ hai diễn ra vào cuối tháng 7 với thời gian ngắn ngày, tập trung vào mục tiêu rà soát và đánh giá lực lượng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để bước vào chiến dịch ASIAD 2026.