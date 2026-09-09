Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27: Haaland cạnh tranh với Bruno

Danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27 được người hâm mộ quan tâm khi Bruno Fernandes gây bất ngờ khi đang dẫn đầu. Dù Man Utd đang không có được phong độ tốt giai đoạn đầu mùa nhưng Bruno Fernandes lại là điểm sáng với 3 bàn thắng ghi được.

Bruno Fernandes dẫn đầu danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Cả ba bàn thắng của Bruno Fernandes mùa này đều đến trong trận thắng 5-2 của MU trước Ipswich. Với 3 bàn thắng, Bruno Fernandes đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ngoại hạng Anh cùng hai tiền đạo là Haaland (Man City) và Isak (Liverpool).

Haaland mùa trước giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh với 27 bàn thắng. Mùa này, Haaland vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu này khi đang giữ phong độ ổn định, chân sút này cũng vừa ghi cú đúp góp công lớn giúp Man City vượt qua Porto tại cúp C1 châu Âu.

Trong khi đó, Bruno Fernandes mùa trước là cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất giải với 21 lần, vượt xa người đứng sau là Ryan Cherki với 12 lần. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Bruno Fernandes trong lối chơi của MU.

Bruno mùa trước cũng phá vỡ kỷ lục để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Kỷ lục cũ thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne với 20 lần kiến tạo trong một mùa giải. Bruno cũng giành hanh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/26 do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

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