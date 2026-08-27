ĐT Việt Nam nhận thưởng lớn sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại Bangkok, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần thứ hai liên tiếp đăng quang Đông Nam Á.

Ngay sau trận chung kết, VFF thưởng thêm 3 tỷ đồng cho đội tuyển, nâng tổng tiền thưởng từ tổ chức này lên 10,8 tỷ đồng. Trước đó, đội tuyển đã nhận 7,8 tỷ đồng qua các khoản thưởng dành cho thành tích tại giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Đáng chú ý, chức vô địch ASEAN Cup 2026 mang về cho đội tuyển Việt Nam 300.000 USD từ AFF, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản thưởng lớn nhất dành cho nhà vô địch.

Bên cạnh đó, đội tuyển nhận thêm 4 tỷ đồng từ một ông bầu trong nước và 2 tỷ đồng từ một đơn vị đồng hành. Trước trận chung kết, đội cũng đã nhận 500 triệu đồng từ một nhà tài trợ.

Theo quy định của Nhà nước, 25 cầu thủ được thưởng 40 triệu đồng mỗi người, tương đương 1 tỷ đồng. Quỹ thưởng dành cho huấn luyện viên Việt Nam được tính thêm 200 triệu đồng.

Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam hiện nhận ít nhất 28,3 tỷ đồng tiền thưởng. Nhiều khả năng chưa phải con số cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục nhận thêm phần thưởng từ các nhà tài trợ, CLB chủ quản và địa phương có cầu thủ góp mặt.

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