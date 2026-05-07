中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gần 40 tỷ đồng tiền thưởng chờ ĐT Việt Nam chinh phục ở FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 12:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có thể nhận được số tiền thường lên đến gần 40 tỷ đồng từ BTC giải.

Tại Đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

gan 40 ty dong tien thuong cho Dt viet nam chinh phuc o fifa asean cup 2026 hinh anh 1

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026. Tham dự giải đấu theo kế hoạch sẽ có 11 đội Đông Nam Á và 3 đội khách mời Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). 

14 đội chia thành 2 hạng đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). 

Khoản tiền thưởng dành cho các đội tham dự giải cũng đã được hé lộ. Đội vô địch hạng A sẽ nhận 1 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ VNĐ). Ngoài ra, mỗi đội dự giải sẽ nhận ngay 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, những trận thắng, hòa ở giải đấu cũng sẽ đem lại cho các đội thêm những khoản tiền thưởng không nhỏ. 

Theo ước tính, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch, ĐT Việt Nam sẽ thu về xấp xỉ 1,5 triệu USD (khoảng gần 40 tỷ VNĐ).

Đây là con số rất lớn với giải thưởng từ BTC cho một giải đấu ngắn ngày chỉ thi đấu tối đa 4 trận. Trước đó khi vô địch ASEAN Cup 2024 do AFF tổ chức, ĐT Việt Nam chỉ nhận được khoản 300.000 USD từ BTC (tương đương khoảng 7,8 tỷ VNĐ). 

 

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, ĐT Trung Quốc sẽ là một trong những đội khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, ĐT Trung Quốc sẽ là một trong những đội khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú Drive Forehand qua 5 bước vô cùng dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là 5 cấp độ bài tập giúp người mới chơi pickleball luyện cú Drive Forehand chuẩn xác và uy lực.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú Drive Forehand qua 5 bước vô cùng dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là 5 cấp độ bài tập giúp người mới chơi pickleball luyện cú Drive Forehand chuẩn xác và uy lực.

U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng
U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng

VOV.VN - U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận trong các trận còn lại ở vòng bảng U17 châu Á 2026 là sẽ chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng

U17 Việt Nam còn cách World Cup đúng 1 trận thắng

VOV.VN - U17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm 1 trận trong các trận còn lại ở vòng bảng U17 châu Á 2026 là sẽ chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế