Gần 40 tỷ đồng tiền thưởng chờ ĐT Việt Nam chinh phục ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tại Đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026. Tham dự giải đấu theo kế hoạch sẽ có 11 đội Đông Nam Á và 3 đội khách mời Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).

14 đội chia thành 2 hạng đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Khoản tiền thưởng dành cho các đội tham dự giải cũng đã được hé lộ. Đội vô địch hạng A sẽ nhận 1 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ VNĐ). Ngoài ra, mỗi đội dự giải sẽ nhận ngay 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, những trận thắng, hòa ở giải đấu cũng sẽ đem lại cho các đội thêm những khoản tiền thưởng không nhỏ.

Theo ước tính, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch, ĐT Việt Nam sẽ thu về xấp xỉ 1,5 triệu USD (khoảng gần 40 tỷ VNĐ).

Đây là con số rất lớn với giải thưởng từ BTC cho một giải đấu ngắn ngày chỉ thi đấu tối đa 4 trận. Trước đó khi vô địch ASEAN Cup 2024 do AFF tổ chức, ĐT Việt Nam chỉ nhận được khoản 300.000 USD từ BTC (tương đương khoảng 7,8 tỷ VNĐ).

