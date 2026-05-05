ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027

Thứ Ba, 14:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại VCK Asian Cup 2027 khi nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Theo thông báo từ AFC, lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 01h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam) tại Riyadh, Saudi Arabia. Sự kiện này từng bị hoãn do tình hình bất ổn tại Trung Đông, trước khi được ấn định lại trong tháng 5.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đây là giải đấu quy tụ 24 đội mạnh nhất châu lục, hứa hẹn nhiều kịch bản khó lường ngay từ vòng bảng.

Dt viet nam nguy co roi vao bang tu than tai asian cup 2027 hinh anh 1
Phân nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2027. (Ảnh: Seasia goal)

Theo phân nhóm hạt giống, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Điều này có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu rất nặng.

Cụ thể, Việt Nam hoàn toàn có thể tái ngộ bảng đấu “ác mộng” với Nhật Bản, Iraq và Indonesia giống Asian Cup 2023. Đây được xem là kịch bản khó nhất khi các đối thủ đều vượt trội về đẳng cấp và thể lực.

Ở chiều ngược lại, một bảng đấu “dễ thở” hơn có thể xuất hiện nếu ĐT Việt Nam gặp Australia, Oman hoặc Syria và Singapore. Dù Australia vẫn là thử thách lớn, các đối thủ còn lại được đánh giá không quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Một điểm tích cực là Việt Nam chắc chắn tránh được Trung Quốc và Thái Lan do cùng nhóm hạt giống. Tuy vậy, các đội nhóm 4 như Indonesia, Triều Tiên hay Lebanon đều tiềm ẩn nguy cơ tạo bất ngờ.

Với thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, chỉ 16 đội đi tiếp, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Chính cách phân nhóm hiện tại khiến khả năng xuất hiện “bảng tử thần” là rất cao, buộc ĐT Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam Asian Cup 2027
Tin liên quan

ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Indonesia gây bất ngờ với danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7/2026.

ĐT Việt Nam "nín thở" chờ đợi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Sau cuộc họp giữa FIFA với AFC và AFF vào rạng sáng mai 29/4, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức được xác định.

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

