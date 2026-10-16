Diễn biến mới nhất vụ VCK Asian Cup 2027 bị hoãn

Theo kế hoạch, VCK Asian Cup 2027 vẫn diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, trong khi quyết định cuối cùng về khả năng điều chỉnh lịch tổ chức có thể phải chờ đến cuối tháng 11/2026.

Asian Cup 2027 vẫn chuẩn bị theo đúng kế hoạch

Ngày 16/10, Ban Tổ chức địa phương (LOC) Saudi Arabia đăng tải thông báo trên tài khoản mạng xã hội X Saudi 2027, khẳng định quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 đang được thực hiện theo lịch trình đã được phê duyệt. Công việc được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức địa phương, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan.

VCK Asian Cup 2027 vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo, các hạng mục tổ chức và vận hành đang được hoàn thiện đúng tiến độ, bao gồm địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất cùng những dịch vụ hỗ trợ cần thiết. LOC nhấn mạnh mục tiêu là mang đến một giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tuyển, người hâm mộ và giới truyền thông trên khắp châu Á, đồng thời tăng cường sự kết nối của lục địa thông qua bóng đá.

Ban Tổ chức địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tiến độ chuẩn bị và bảo đảm các nguồn lực cần thiết để tổ chức giải đấu theo tham vọng, tiêu chuẩn mà Saudi Arabia đặt ra với tư cách nước chủ nhà. Bên cạnh đó, LOC sẽ theo dõi những diễn biến liên quan và bảo đảm các điều kiện phù hợp để Asian Cup 2027 có thể được tổ chức thành công.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên khả năng Asian Cup 2027 phải lùi lịch tổ chức một năm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phía chủ nhà vẫn khẳng định mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra bình thường, chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi lịch thi đấu.