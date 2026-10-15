AFC lên tiếng về khả năng hoãn VCK Asian Cup 2027

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã lên tiếng về khả năng hoãn VCK Asian Cup 2027, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia có những diễn biến phức tạp. Ông Salman bin Ibrahim Al Khalifa khẳng định AFC sẽ không vội vàng đưa ra quyết định về giải đấu.

“Chúng tôi có thể đợi đến cuối tháng 11. Tình hình có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi và cần phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm vậy, giải đấu có thể lùi sang năm 2028 nếu cần thiết. Hiện tại thì chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ” – Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho hay khi trả lời phỏng vấn tại Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc họp Hội đồng FIFA.

Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa. (Ảnh: AFC)

Theo kế hoạch, VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai giải đấu.

Tuy nhiên, tình hình xung đột Trung Đông và những cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia, đặc biệt là thủ đô Riyadh khiến khả năng tổ chức VCK Asian Cup 2027 bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong quá khứ, Asian Cup từng phải thay đổi nước chủ nhà từ Trung Quốc sang Qatar và lùi thời điểm tổ chức từ năm 2023 sang năm 2024 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.