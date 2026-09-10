ĐT Việt Nam "thử lửa" với nhà vô địch châu Á để chuẩn bị cho Asian Cup 2027

ĐT Qatar đang là ĐKVĐ Asian Cup. (Ảnh: AFC)

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ 21/12/2026 và có hơn 1 tuần chuẩn bị ở trong nước. Dự kiến, ngày 1/1/2027, ĐT Việt Nam sẽ sang Qatar và có khoảng 1 tuần tập huấn tại quốc gia từng đăng cai World Cup 2022.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Qatar vào ngày 5/1/2027. Đây là màn "thử lửa" vô cùng chất lượng với ĐT Việt Nam khi ĐT Qatar đang là ĐKVĐ châu Á sau khi liên tiếp vô địch Asian Cup 2019 và 2023.

Tới ngày 7/1/2027, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia tham dự Asian Cup 2027. Tại giải đấu này, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng E với các đối thủ ĐT UAE, ĐT Hàn Quốc và ĐT Yemen. Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có đợt hội quân dịp FIFA Days từ ngày 9/11/2026 tới 17/11/2026. Dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu giao hữu với 2 đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.