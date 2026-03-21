中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đỗ Hoàng Hên tham dự sự kiện đặc biệt trước ngày hội quân ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 10:00, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã tham dự sự kiện ra mắt SMCN - mạng lưới đa kênh thể thao đầu tiên tại Việt Nam.

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc vừa chính thức công bố thành lập SMCN (Sports Multi-Channel Network). Đây là mạng lưới đa kênh chuyên biệt về thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong việc xây dựng hệ sinh thái nội dung và quản lý tài năng thể thao trên các nền tảng số.

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có cầu thủ ĐTQG Việt Nam Đỗ Hoàng Hên. 

Đỗ Hoàng Hên dự lễ ra mắt SMCN - mạng lưới đa kênh thể thao đầu tiên tại Việt Nam

SMCN ra đời với sứ mệnh không chỉ là một đơn vị sản xuất nội dung đơn thuần, mà là bệ phóng toàn diện cho các vận động viên và nhà sáng tạo (creators). Mạng lưới này tập trung vào việc định hướng, phát triển thương hiệu cá nhân và kết nối các tài năng với những cơ hội thương mại bền vững.

Ông Alex Nguyễn, đại diện SMCN, nhấn mạnh: “Việt Nam sở hữu nguồn tài năng thể thao dồi dào nhưng còn thiếu hệ sinh thái hỗ trợ dài hạn. SMCN sẽ là cầu nối giúp các vận động viên không chỉ tỏa sáng trong nước mà còn tự tin vươn tầm quốc tế”.

Đỗ Hoàng Hên chia sẻ tại sự kiện

Điểm nhấn ngay trong ngày ra mắt là việc SMCN công bố hợp tác chiến lược cùng LaLiga – giải đấu danh giá hàng đầu Tây Ban Nha – để tổ chức LALIGA Creator Cup tại Việt Nam. Giải đấu quy tụ 16 gương mặt creators tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao và giải trí, tạo nên sân chơi giao thoa độc đáo giữa bóng đá truyền thống và nội dung số hiện đại.

Đặc biệt, giải thưởng lớn nhất dành cho những người chiến thắng chính là tấm vé vàng tham dự trận Siêu kinh điển El Clasico tại sân vận động Camp Nou. Đây là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa cách tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp, đưa thể thao đến gần hơn với khán giả đại chúng thông qua lăng kính của những người có sức ảnh hưởng.

SMCN là mạng lưới đa kênh chuyên biệt về thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong việc xây dựng hệ sinh thái nội dung và quản lý tài năng thể thao trên các nền tảng số.

Sự ra đời của SMCN cùng mối quan hệ đối tác với LaLiga đánh dấu giai đoạn mới cho ngành giải trí thể thao Việt Nam: chuyên nghiệp, bài bản và giàu tính hội nhập. Trong tương lai, SMCN đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, quyết tâm xây dựng một thế hệ vận động viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường toàn cầu.

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: Đỗ Hoàng Hên ĐT Việt Nam Đỗ Kim Phúc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Song sát" Son - Hên tái xuất ở ĐT Việt Nam, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026: “Song sát” Xuân Son – Hoàng Hên tái xuất, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều.

"Song sát" Son - Hên tái xuất ở ĐT Việt Nam, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều

"Song sát" Son - Hên tái xuất ở ĐT Việt Nam, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026: “Song sát” Xuân Son – Hoàng Hên tái xuất, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều.

Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ở Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ở Việt Nam

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ở Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ở Việt Nam

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá