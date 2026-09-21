Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương thứ 3 tại ASIAD 2026

Nguyễn Thị Diệu Ly mang HCĐ thứ 3 về cho Việt Nam

Chiều nay (21/9), Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg tại ASIAD 2026, qua đó mang về tấm huy chương thứ 3 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần thứ 20.

Trong trận tranh HCĐ diễn ra tại Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), Diệu Ly đối đầu võ sĩ chủ nhà Tsubasa Kama. Trận đấu diễn ra căng thẳng và khép lại với tỷ số hòa 4-4.

Theo luật Kumite, khi hai võ sĩ có cùng điểm số, VĐV ghi điểm trước sẽ giành chiến thắng theo luật senshu. Diệu Ly là người ghi điểm trước nên được xử thắng, qua đó chính thức giành HCĐ.

Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ Kumite nữ hạng 68kg (Ảnh: Gia Cát).

Trước đó, hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng và dành thời gian thăm dò. Diệu Ly chủ động di chuyển, chờ thời cơ phản đòn và duy trì thế trận cân bằng với đối thủ Nhật Bản.

Tsubasa Kama tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao tốc độ và tổ chức nhiều pha áp sát. Tuy nhiên, Diệu Ly vẫn duy trì sự tập trung, đáp trả hiệu quả và giữ thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu.

Khi thời gian thi đấu dần khép lại, hai võ sĩ vẫn bất phân thắng bại. Tỷ số 4-4 được giữ nguyên cho đến hết trận, buộc trọng tài phải căn cứ vào luật senshu để xác định người chiến thắng.

Với việc ghi điểm trước, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng và giành HCĐ Kumite nữ 68kg. Đây là tấm huy chương thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, chúng ta đã có 2 HCĐ của Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ) và Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ).